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Posted 22 апреля 2011, 23:55

Published 22 апреля 2011, 23:55

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Предприниматели проведут в Хабаровске митинг

22 апреля 2011, 23:55
Они выразят протест повышению фискального давления на малый и средний бизнес

ХАБАРОВСК. 23 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Правление Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей приняло решение о проведении в Хабаровске митинга, чтобы выразить протест повышению фискального давления на малый и средний бизнес. Митинг пройдет 20 мая предположительно на Комсомольской площади краевой столицы, передает РИА «Восток-Медиа».
О причинах и мотивах данного решения члены правления ДВОПП рассказали на пресс-конференции. По словам председателя объединения Евгения Шулепова, малый и средний бизнес подводит сейчас итоги хозяйственно-финансовой деятельности за I квартал 2011 года. По имеющейся в его распоряжении опросной информации, экономика предпринимательской деятельности, в условиях действия 212-ФЗ, находится в предбанкротном состоянии. Более 2/3 субъектов малого и среднего предпринимательства вернулись к использованию теневых способов ведения бизнеса. Сокращаются рабочие места. Замораживается повышение зарплат работникам предприятий.
Он отметил, что Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей в своих многократных обращениях к политическому руководству Российской Федерации, предупреждало о последствиях повышения страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства, и для экономики страны в целом. Президент РФ Дмитрий Медведев, выступая в Магнитогорске, дал негативную оценку инвестиционному климату и сделал поручение Правительству РФ по его улучшению, в т.ч. снизить страховые взносы для малого и среднего предпринимательства.
По его словам, ДВОПП решило оказать публичную поддержку предложениям Президента РФ на митинге 20 мая, выразить протест повышению фискального давления на малый бизнес. Потребовать от федеральной власти вернуть ставки страховых взносов, действовавшие до принятия 212-ФЗ, и одновременно произвести перерасчет плательщикам переплаченных ими страховых взносов.


Сергей Мельниченко
Фото google.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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