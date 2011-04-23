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Posted 22 апреля 2011, 23:57

Published 22 апреля 2011, 23:57

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Завтра Владивосток встретит светлый праздник Пасхи

22 апреля 2011, 23:57
В музее Арсеньева пройдут праздничные гулянья

ВЛАДИВОСТОК. 23 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева приглашает жителей и гостей города на праздник Святой Пасхи, который состоится 24 апреля с 12 до 16 часов по адресу ул. Светланская 20.

В программе праздника:
12.00 – 16.00 - демонстрация предметов декоративно-прикладного искусства с пасхальной символикой, возможность изготовить своими руками праздничный пасхальный подарок.

14.00 – праздничный концерт юных скрипачей детской музыкальной школы при Владивостокском музыкальном училище;

15.00 - выступление фольклорных коллективов, посвященных Светлому христову Воскресению.
В концерте принимают участие: фольклорная студия «Коляда», молодежный клуб «Этника», ансамбль народной музыки «Традиция».
Вы сможете услышать народные пасхальные песнопения, казачьи песни, принять участие в народных обрядах пасхального периода.

Пресс-центр музея им. В.К. Арсеньева.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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