Завтра Владивосток встретит светлый праздник Пасхи

Posted 22 апреля 2011, 23:57
Published 22 апреля 2011, 23:57
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ВЛАДИВОСТОК. 23 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева приглашает жителей и гостей города на праздник Святой Пасхи, который состоится 24 апреля с 12 до 16 часов по адресу ул. Светланская 20.
В программе праздника:
12.00 – 16.00 - демонстрация предметов декоративно-прикладного искусства с пасхальной символикой, возможность изготовить своими руками праздничный пасхальный подарок.
14.00 – праздничный концерт юных скрипачей детской музыкальной школы при Владивостокском музыкальном училище;
15.00 - выступление фольклорных коллективов, посвященных Светлому христову Воскресению.
В концерте принимают участие: фольклорная студия «Коляда», молодежный клуб «Этника», ансамбль народной музыки «Традиция».
Вы сможете услышать народные пасхальные песнопения, казачьи песни, принять участие в народных обрядах пасхального периода.
Пресс-центр музея им. В.К. Арсеньева.