Завтра Владивосток встретит светлый праздник Пасхи

ВЛАДИВОСТОК. 23 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева приглашает жителей и гостей города на праздник Святой Пасхи, который состоится 24 апреля с 12 до 16 часов по адресу ул. Светланская 20.