Ученые доказали, что длительное ожирение сокращает жизнь

ВЛАДИВОСТОК. 24 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Исследователи из Университета Монаша (Австралия) и Университета Копенгагена (Дания) обнаружили, что количество лет, которые человек живет с ожирением, напрямую связано с риском смерти, сообщает «Компьюлента» со ссылкой на пресс-службу Университета Монаша .



Ученые использовали в работе сведения о 5209 участниках исследования Framingham Heart Study, наблюдение за которыми велось на протяжении 48 лет начиная с 1948 года, исключив из него данные о пациентах, страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или раком.



Результаты показали, что жившие с ожирением от 5 лет до 14,9 года (средний период) в два раза больше рисковали умереть в сравнении с теми, кто никогда не был тучным. А у тех, кто носил на себе лишние килограммы свыше 15 лет (продолжительный период), вероятность преждевременной смерти была почти втрое выше. Установлено также, что каждые дополнительные два года жизни с ожирением увеличивали риск смерти на 6–7%.



Доктор Анна Питерс отмечает, что до сих пор ученые не знали, насколько длительная жизнь с ожирением хуже просто избыточного веса. И эта работа впервые показала, что быть ожиревшим долго — значит укорачивать свою жизнь.



Напомним, что самыми толстыми сегодня являются жители тихоокеанских островов Американского Самоа. Среди развитых стран печальное первенство тучности принадлежит США, где средний индекс массы тела населения составляет уже 28. Самая стройная нация — японцы: средний ИМТ в стране равен 22 у женщин и 24 у мужчин. Женщины из Бельгии, Франции, Финляндии, Италии и Швейцарии успешно справляются с поддержанием умеренного веса – средний ИМТ в этих государствах за три десятилетия не изменился.



Индекс массы тела рассчитывается по формуле ИМТ = m/h 2 , где m – масса тела человека килограммах, h - его рост в метрах. Нормальный ИМТ лежит в пределах 18,5-25 (для мужчин эта величина может быть чуть больше).