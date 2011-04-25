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Posted 25 апреля 2011, 10:49

Published 25 апреля 2011, 10:49

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Больше 80 человек третьи сутки находятся в снежном плену (видео)

25 апреля 2011, 10:49
Сюжет
Происшествие
Техника сегодня так и не смогла пробиться сквозь завалы, которые оставили за собой мощные лавины

ХАБАРОВСК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Больше 80 человек остаются блокированными на горно-лыжном курорте «Амут» в Солнечном районе Хабаровского края. Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» по телефону турист из Комсомольска-на-Амуре Елена Капустина, среди застрявших на турбазе есть маленькие и даже грудные дети. Сегодня ночью для многих любителей зимнего отдыха пошли уже третьи сутки, которые они проводят в снежной блокаде. Информацию, что в самое ближайшее время к ним должна пробиться спецтехника туристы не подтверждают. Как сообщили блокированные, вечером в понедельник они своими глазами смогли убедиться, что работы по расчистке завалов со стороны поселка Солнечный свернуты (один из туристов пробился на снегоходе к краю завала). Между тем, заместитель начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Алексей Фомкин в интервью телевизионному агентству «Губерния» сообщил, что солнечное ДРСУ должно было завершить работы по расчистке снежных завалов к вечеру понедельника.

Смотреть репортаж Первого краевого телевидения:

Попытки преодолеть 15 километров по снежной целине пешком для некоторых отчаянных туристов закончилась ничем. Люди остаются на туристической базе. Благо запасы воды, продовольствия и медикаментов там имеются. Сохраняется также и связь с внешним миром. Но, постояльцев всерьез тревожит не ослабевающие снегопады. По свидетельству очевидцев, высота снежного покрова на «Амуте» уже достигла второго этажа.

Илья Сергеев, по свидетельствам очевидцев и с использованием материалов официальной страницы Первого краевого телевидения на видеохостинге Youtube

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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