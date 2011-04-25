Больше 80 человек третьи сутки находятся в снежном плену (видео)

ХАБАРОВСК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Больше 80 человек остаются блокированными на горно-лыжном курорте «Амут» в Солнечном районе Хабаровского края. Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» по телефону турист из Комсомольска-на-Амуре Елена Капустина, среди застрявших на турбазе есть маленькие и даже грудные дети. Сегодня ночью для многих любителей зимнего отдыха пошли уже третьи сутки, которые они проводят в снежной блокаде. Информацию, что в самое ближайшее время к ним должна пробиться спецтехника туристы не подтверждают. Как сообщили блокированные, вечером в понедельник они своими глазами смогли убедиться, что работы по расчистке завалов со стороны поселка Солнечный свернуты (один из туристов пробился на снегоходе к краю завала). Между тем, заместитель начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Алексей Фомкин в интервью телевизионному агентству «Губерния» сообщил, что солнечное ДРСУ должно было завершить работы по расчистке снежных завалов к вечеру понедельника.