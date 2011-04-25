Хабаровчане активно откликнулись на призыв принять участие в субботнике

ХАБАРОВСК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Более 42,5 тысячи жителей Хабаровска приняли участие в первом весеннем субботнике, который прошел в городе 23 апреля.

На субботник вышли школьники, студенты, военнослужащие, коллективы предприятий и учреждений. От жилищных организаций в уборке дворов было занято почти 2700 человек, от предприятий благоустройства – 825 работников. Более 800 специалистов мэрии и городской думы наводили порядок в парке «Динамо» и на Уссурийском бульваре.

Прошедшая генеральная уборка города позволила сделать чистыми многие улицы, бульвары и дворы жилых домов краевого центра. Во время субботника было отремонтировано 22 детских и спортивных площадки, 14 контейнерных площадок и 8 надворных туалетов.

К предстоящим майским торжествам обустроены территории возле 15 мемориалов и обелисков. А в Железнодорожном округе благоустроители обновили буквы на памятнике труженикам завода имени Горького, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Общими усилиями удалось очистить более полутора тысяч дворовых территорий, 1800 тысяч квадратных метров газонов и 1120 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Кроме того, дороги мыли и там, где необходимо, «проходили» ямочным ремонтом. В вывозе 5 500 кубометров мусора и ликвидации 52 неорганизованных свалок было задействовано 467 единиц техники. В округах города удалось организовать уборку и отдаленных территорий.

В Хабаровске было высажено около трехсот молодых деревьев и кустарников. По всем этим показателям план санитарной очистки, благоустройства и озеленения был перевыполнен.

После первой генеральной уборки город стал гораздо чище, а на 21 мая намечен второй весенний субботник.