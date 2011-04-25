Камчатский бизнесмен может на 6 лет лишиться свободы

Posted 25 апреля 2011, 04:41
Published 25 апреля 2011, 04:41
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Камчатки завершено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
По данным следствия, индивидуальный предприниматель не обеспечил безопасные условия работы аттракциона в бассейне «Голубая Лагуна». На старте и финише горки отсутствовали инструкторы-контролёры. 16 мая прошлого года при спуске с водного аттракциона 12-летний подросток в тормозном желобе столкнулся с мужчиной и сломал бедро.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
В случае признания судом вины обвиняемого, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Пресс-служба Следственного комитета по Камчатскому краю.