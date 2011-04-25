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Posted 25 апреля 2011, 04:41

Published 25 апреля 2011, 04:41

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Камчатский бизнесмен может на 6 лет лишиться свободы

25 апреля 2011, 04:41
Сюжет
Происшествие
Предприниматель не обеспечил безопасные условия работы аттракциона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Камчатки завершено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
По данным следствия, индивидуальный предприниматель не обеспечил безопасные условия работы аттракциона в бассейне «Голубая Лагуна». На старте и финише горки отсутствовали инструкторы-контролёры. 16 мая прошлого года при спуске с водного аттракциона 12-летний подросток в тормозном желобе столкнулся с мужчиной и сломал бедро.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
В случае признания судом вины обвиняемого, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Пресс-служба Следственного комитета по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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