Под Владивостоком запустили "Москитов"

ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — На акватории залива Петра Великого завершились учения боевых кораблей Тихоокеанского флота. Совместный пуск ракет с четырех кораблей, не оставил шансов для главной цели в ордере «условного противника».

Ракетные корабли соединений под командованием капитанов первого ранга Сергея Жуги и Игоря Осипова вышли в море. Совершив переход в район стрельбы, они образовали несколько однородных тактических групп и отработали ракетные пуски по морской мишени. Преодолевать минные поля установленные «неприятелем», ударным кораблям помогали тральщики дивизиона, которым командует капитан 2 ранга Геннадий Поддубный. Пахари моря, как любя называют их моряки, совершили филигранную проводку группировки ударных сил в назначенный район. В это же время противолодочный самолет Ил-38 произвел облет района стрельбы и выдал целеуказание корабельным ракетчикам.

Считанные минуты и первым, окутавшись дымом, выпустил своего «Москита» эсминец «Быстрый», за ним с различных направлений стреляли гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и ракетные катера.

Как известно морской бой скоротечен, но его эффективность в очередной стала реальностью. Когда специальная группа подошла к мишени, то убедилась что противокорабельные ракеты оставили «свежие» дыры в приспособленной под корабль-мишень списанной плав-мастерской.

Всего в учении, которым руководил командующий Приморским объединением разнородных сил капитан 1 ранга Виктор Соколов, были задействованы морская авиация и более двадцати боевых кораблей и судов обеспечения. По результатам совместной ракетной стрельбы будет сделан разбор и принято решение о представлении данного боевого упражнения на призы Главнокомандующего ВМФ и командующего Тихоокеанским флотом.

Этим выходом в море ракетные корабли в Южном Приморье, завершили отработку однородных тактических групп и в целом зимний период обучения.