Поезд Москва - Владивосток насмерть сбил двух девочек

БЛАГОВЕЩЕНСК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Приамурье расследуют трагедию, которая произошла в минувшие выходные на железнодорожном переезде Бочкаревка – Томское. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области поздним вечером в Центр управления в кризисных ситуациях по Амурской области поступило сообщение о том, что в Серышевском районе под поезд попали двое детей.

Как выяснилось, семеро подростков возвращались с дискотеки с. Бочкаревка, домой в с. Томское, по железнодорожным путям. Увидев приближающийся поезд, пятеро ребят успели среагировать и отойти на обочину. Две девочки 13-ти и 15-ти лет растерялись и побежали по железнодорожным путям, навстречу идущему поезду. В результате попали под локомотив, от сильнейшего удара девочки погибли на месте. По факту происшедшего ведется следствие.

Врачи скорой помощи, которые прибыли из Белогорска, смогли констатировать только смерть детей.

Как сообщает областной информационный портал «Амур-инфо», состав, сбивший девочек, шёл по маршруту Владивосток – Москва. Оперативные службы на месте происшествия не стали его задерживать. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр поезда, а также опрос участников и свидетелей происшествия во время длительной стоянки состава на станции Магдагачи. Материалы по этому факту в ближайшее время будут переданы в следственный комитет. Обе погибшие девочки приехали в деревню погостить на выходных, одна – родом из Свободного, другая – из Белогорска.