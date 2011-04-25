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Posted 24 апреля 2011, 22:49

Published 24 апреля 2011, 22:49

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Приморские кюветы манят туристов

24 апреля 2011, 22:49
Сюжет
Происшествие
В Черниговском районе молодой водитель не справился с управлением

ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — В Черниговском районе 25-летний водитель ВАЗ 2108 не справился с управлением и улетел в кювет. Машина в момент слета перевернулась, однако серьезных травм пострадавший не получил, и в госпитализации необходимости не было. Молодой человек оказался жителем Волгограда.
Дорожных условий, способствующих совершению ДТП в ходе проверки не выявлено, разбирательства происшествия продолжаются.
Пресс-служба ГИБДД по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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