Приморские кюветы манят туристов

ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — В Черниговском районе 25-летний водитель ВАЗ 2108 не справился с управлением и улетел в кювет. Машина в момент слета перевернулась, однако серьезных травм пострадавший не получил, и в госпитализации необходимости не было. Молодой человек оказался жителем Волгограда.

Дорожных условий, способствующих совершению ДТП в ходе проверки не выявлено, разбирательства происшествия продолжаются.

Пресс-служба ГИБДД по Приморскому краю.