Сегодня тряхнуло Курилы

ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — По данным Геофизической службы РАН, 25 апреля юго-восточнее города Курильска (Курильские острова Сахалинской области) зарегистрировано землетрясение на глубине 33 км, с магнитудой 4,7.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, данное землетрясение в населенных пунктах области не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами нет.

Павел Марков