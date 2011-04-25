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Posted 24 апреля 2011, 22:49

Published 24 апреля 2011, 22:49

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Сегодня тряхнуло Курилы

24 апреля 2011, 22:49
Землетрясение жители не ощутили

ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — По данным Геофизической службы РАН, 25 апреля юго-восточнее города Курильска (Курильские острова Сахалинской области) зарегистрировано землетрясение на глубине 33 км, с магнитудой 4,7.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, данное землетрясение в населенных пунктах области не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами нет.
Павел Марков

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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