vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2011, 01:32

Published 25 апреля 2011, 01:32

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Сегодня в Пекине пожар привел к жутким последствиям

25 апреля 2011, 01:32
Сюжет
Происшествие
В жилом доме погибли и пострадали более 40 человек

ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — В ночь на понедельник в Пекине произошел пожар в многоквартирном жилом доме, при этом погибли, по меньшей мере, 17 человек, сообщает «Синьхуа».

Инцидент произошел в четырехэтажном доме в южном городском округе Дасин. К настоящему моменту известно о 17 погибших, 24 человека получили различные травмы. Еще порядка 30 жильцов были эвакуированы из здания, они не пострадали.
Пламя было ликвидировано в течение часа.

Идет расследование причин возгорания.
«Синьхуа»

#Денис Объедкин#Новости#АТР#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика