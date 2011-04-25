Сегодня в Пекине пожар привел к жутким последствиям

Инцидент произошел в четырехэтажном доме в южном городском округе Дасин. К настоящему моменту известно о 17 погибших, 24 человека получили различные травмы. Еще порядка 30 жильцов были эвакуированы из здания, они не пострадали.

Пламя было ликвидировано в течение часа.