Сегодня в Пекине пожар привел к жутким последствиям

Posted 25 апреля 2011, 01:32
Published 25 апреля 2011, 01:32
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — В ночь на понедельник в Пекине произошел пожар в многоквартирном жилом доме, при этом погибли, по меньшей мере, 17 человек, сообщает «Синьхуа».
Инцидент произошел в четырехэтажном доме в южном городском округе Дасин. К настоящему моменту известно о 17 погибших, 24 человека получили различные травмы. Еще порядка 30 жильцов были эвакуированы из здания, они не пострадали.
Пламя было ликвидировано в течение часа.
Идет расследование причин возгорания.
«Синьхуа»