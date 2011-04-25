У руля "Приморских тепловых сетей" встал новый руководитель

Ранее Олег Валерьевич занимал должность первого заместителя директора филиала. На посту директора он сменил Алексея Трофимова, возглавлявшего предприятие Тепловых сетей с 2003 года.

В качестве приоритетных задач, поставленных руководством ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» перед новым директором филиала, выступают газификация объектов энергетики Владивостока (Владивостокской ТЭЦ-1, объединенной котельной «Северная»), реализация инвестиционных программ по увеличению мощности теплоисточников предприятия и строительству газотурбинных установок на базе энергообъектов филиала. Олег Валерьевич Титов имеет большой опыт работы по строительству объектов большой энергетики. Под его руководством построена высоковольтная линия 220 кВ Сунтар-Олекминск, источники генерации распределительных сетей для обеспечения строительства саммита АТЭС-2012, распределительные сети г. Владивостока, мобильные газотурбинные установки на Владивостокской ТЭЦ-1.

Алексей Николаевич Трофимов в качестве первого заместителя директора филиала будет курировать основные технические вопросы работы предприятия, подготовки к отопительному сезону, ремонтной кампании, сбыта тепловой энергии и др.

Справка

Олег Титов родился 25 января 1970 г.

В 1988-1990 г. – служил в рядах Советской армии.

Окончил Волгоградский юридический институт МВД России, Финансовую академию при Правительстве РФ. Путь в энергетике начал в 2000 г. ведущим специалистом отдела экономической безопасности ОАО «Красноярская ГРЭС-2». В разное время исполнял обязанности заместителя директора по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГРЭС-2», а также заместителя генерального директора ОАО «Енисейская генерирующая компания», генерального директора ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».

Награжден почетной грамотой ОАО «РАО ЭС Востока», благодарностью Министерства энергетики РФ.

Пресс-служба филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК»