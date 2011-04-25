У руля "Приморских тепловых сетей" встал новый руководитель

Posted 25 апреля 2011, 00:29
Published 25 апреля 2011, 00:29
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Директором филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» назначен Олег Титов.
Ранее Олег Валерьевич занимал должность первого заместителя директора филиала. На посту директора он сменил Алексея Трофимова, возглавлявшего предприятие Тепловых сетей с 2003 года.
В качестве приоритетных задач, поставленных руководством ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» перед новым директором филиала, выступают газификация объектов энергетики Владивостока (Владивостокской ТЭЦ-1, объединенной котельной «Северная»), реализация инвестиционных программ по увеличению мощности теплоисточников предприятия и строительству газотурбинных установок на базе энергообъектов филиала. Олег Валерьевич Титов имеет большой опыт работы по строительству объектов большой энергетики. Под его руководством построена высоковольтная линия 220 кВ Сунтар-Олекминск, источники генерации распределительных сетей для обеспечения строительства саммита АТЭС-2012, распределительные сети г. Владивостока, мобильные газотурбинные установки на Владивостокской ТЭЦ-1.
Алексей Николаевич Трофимов в качестве первого заместителя директора филиала будет курировать основные технические вопросы работы предприятия, подготовки к отопительному сезону, ремонтной кампании, сбыта тепловой энергии и др.
Справка
Олег Титов родился 25 января 1970 г.
В 1988-1990 г. – служил в рядах Советской армии.
Окончил Волгоградский юридический институт МВД России, Финансовую академию при Правительстве РФ. Путь в энергетике начал в 2000 г. ведущим специалистом отдела экономической безопасности ОАО «Красноярская ГРЭС-2». В разное время исполнял обязанности заместителя директора по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГРЭС-2», а также заместителя генерального директора ОАО «Енисейская генерирующая компания», генерального директора ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».
Награжден почетной грамотой ОАО «РАО ЭС Востока», благодарностью Министерства энергетики РФ.
Пресс-служба филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК»