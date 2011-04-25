Забыв о ноутбуках и мобильных, увлеклись динозаврами школьники Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Кто такие птеродактили, где жил самый большой тираннозавр и как выглядели амурозавры?

На эти и другие подобные вопросы теперь могут ответить младшеклассники Ивановской средней школы. Уроки для них проводили сотрудники областного палеонтологического музея.

Ни ноутбуки, ни PSP, ни даже мобильные их сейчас не волнуют. Эти ребята отправились назад в прошлое: к динозаврам. Школьники интересуются видами и местами обитания древних животных. Известно, что самый большой в доисторические времена хищник – тираннозавр-рекс по имени Сью жил в Америке.

«Половина вашей школы как раз будет длина его от кончика носа до кончика хвоста, и почти такого большого нашли и у нас, нашего олоротитана», – рассказывает ребятам сотрудник палеонтологического музея Амурского научного центра ДФО РАН Вера Чигарских.

Еще тысячи лет назад люди находили различные окаменелости растений и динозавров, но тогда не знали, что это такое. В итоге рождались сказки. Развеять мифы и узнать о жизни древних существ удалось только благодаря палеонтологам и их находкам, в том числе, и в Приамурье.

Почему 65 миллионов лет назад удивительные существа вымерли, при каких обстоятельствах, и все сразу или по одному, – науке ещё точно не известно. Может быть, ответы на эти вопросы и найдут сегодняшние любознательные дети.

«Я думаю, ребята после таких встреч тоже будут заинтересованы в своих открытиях и изучать что-то новое», – говорит учитель начальных классов Наталья Безрукова.

Не исключено, что в ряды будущих палеонтологов вслед за ивановскими детьми решат вступить и ребята из Константиновского района. Именно туда вскоре собираются отправиться сотрудники палеонтологического музея.