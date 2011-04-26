Анонс газеты "Золотой Рог" за 26 апреля

Posted 25 апреля 2011, 22:08
Published 25 апреля 2011, 22:08
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ВЛАДИВОСТОК. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Похоже, уже в этом году начнется возведение офис-парковки на проспекте Красного знамени. «Толкачами» выступила администрация Владивостока и строительная компания «Мастерстрой-ДВ». Администрация по запросу компании проинформировала заинтересованные организации, цитируем «…о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков… ориентировочной площадью 524 кв.м для строительства подземных или многоэтажных сооружений для хранения автомобильного транспорта (многоярусные парковки)».
Речь идет об участке под офисный центр, по плану предусматривающий 3-х или 4-уровневый парковочный комплекс по проспекту Красного знамени,15 (напротив «Дальпресса»). Не беда, что в официальном документе проспект назван улицей, главное то, что все «…предложения и замечания по данному вопросу должны быть представлены в Управление архитектуры и градостроительства, отдел делопроизводства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д.15, в срок до 23.04.2011 г.». Стало быть, уже есть.
Это означает, что уже в этом году начнутся работы, что, как считают в самой мэрии, послужит хорошим примером тем, кто сомневается в рентабельности подобных строений, а также возможности решить проблему парковок, не потеряв при этом своей выгоды. Напомним, что в планах администрации города выделение от 9 до 12 участков под аналогичные проекты. Подробности читайте в материале "Золотого Рога" "Многоярусный гараж".
***
Второй раз за месяц действия пограничного управления находятся в центре внимание рыбного бизнеса. На этот раз особое мнение в трактовке закона об охране государственной границе приведет к тому, что рыба, идущая на российский берег станет дороже из-за того, что при транспортировке рыбопродукции с Камчатки, Сахалина и Курил, компании вынуждены будут платить сотни тысяч рублей штрафных санкций.
Долгие годы суда из Приморья и Ванино, курсом в Охотское и Берингово моря, шли через пролив Лаперуза, и никогда не требовалось оформлять пограничный контроль, так как это были исключительно каботажные рейсы между двумя российскими портами. Но несколько лет назад пограничные власти увидели в этом нарушение. Суть конфликта бизнеса и пограничников заключалась в том, что суда в каботажном рейсе пересекают государственную границу, заходят в исключительную экономическую зону и (или) территориальное море других стран без прохождения пограничного контроля.
Судовладельцы не согласились, доказывая, что действия пограничных властей несколько абсурдны. После многочисленных обращений моряков и рыбопромышленников пограничные власти были вынуждены по команде сверху перестать «кошмарить» дальневосточных моряков. Проблема прохождения пролива Лаперуза «каботажниками» была забыта. Но на прошлой неделе Дальневосточной ассоциации морских капитанов вновь пришлось заняться этой проблемой – пограничники опять предъявили санкции. Судоходный бизнес бассейна несет финансовые потери, а капитаны судов в растерянности, так как не понимают суть предъявляемых требований людей в зеленых фуражках. Подробности читайте в материале "Золотого Рога" "Каботажники бьют тревогу".
***
На 25% вырос объем кредитования бизнеса в Приморье в рублях за 2010 год, составив на 1 января 165,906 млн рублей. Кредитование в валюте добавило почти 42%, до 8,754 млн рублей. Весомую денежную долю из этой суммы получили от банков представители малого бизнеса края, в том числе индивидуальные предприниматели. В лидерах рынка малого бизнеса и по сей день остаются торговые предприятия. Вселяет оптимизм, что многие из них стараются предоставлять услуги и товары повышенного качества за разумные деньги, например, приобретают франшизу и открывают сеть магазинов модной одежды определенной марки.
Что же может являться пропуском для малого бизнеса к кредиту, тем своеобразным критерием, о котором столь часто говорят? Подробности читайте в материале "Золотого Рога" "Либеральные кредиты для предпринимателей".