Анонс газеты "Золотой Рог" за 26 апреля

Долгие годы суда из Приморья и Ванино, курсом в Охотское и Берингово моря, шли через пролив Лаперуза, и никогда не требовалось оформлять пограничный контроль, так как это были исключительно каботажные рейсы между двумя российскими портами. Но несколько лет назад пограничные власти увидели в этом нарушение. Суть конфликта бизнеса и пограничников заключалась в том, что суда в каботажном рейсе пересекают государственную границу, заходят в исключительную экономическую зону и (или) территориальное море других стран без прохождения пограничного контроля.