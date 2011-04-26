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Posted 26 апреля 2011, 02:31

Published 26 апреля 2011, 02:31

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Банк "Возрождение" стал обладателем премии "Финанс"

26 апреля 2011, 02:31
"За многолетнюю верность политике независимости от политики"

ХАБАРОВСК. 26 апреля. ВАОСТОК-МЕДИА - Банк «Возрождение» награжден премией «Финанс-2011» в номинации «за многолетнюю верность политике независимости от политики».
«Вручение этой уважаемой премии особенно знаменательно в юбилейный для банка «Возрождение» год. Премия в очередной раз подтверждает, что мы достигли значительных результатов. Мы намерены держать высоко взятую планку и в дальнейшем», - отмечает заместитель председателя правления банка Людмила Гончарова.
Премия «Финанс» одноименного делового издания в этом году вручается в 6-й раз. Лауреатами премии становятся организации и персоны, показавшие реальные достижения в финансовой сфере по итогам предыдущего года.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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