Банк "Возрождение" стал обладателем премии "Финанс"

ХАБАРОВСК. 26 апреля. ВАОСТОК-МЕДИА - Банк «Возрождение» награжден премией «Финанс-2011» в номинации «за многолетнюю верность политике независимости от политики».

«Вручение этой уважаемой премии особенно знаменательно в юбилейный для банка «Возрождение» год. Премия в очередной раз подтверждает, что мы достигли значительных результатов. Мы намерены держать высоко взятую планку и в дальнейшем», - отмечает заместитель председателя правления банка Людмила Гончарова.

Премия «Финанс» одноименного делового издания в этом году вручается в 6-й раз. Лауреатами премии становятся организации и персоны, показавшие реальные достижения в финансовой сфере по итогам предыдущего года.

