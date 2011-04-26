Где во Владивостоке автомобилистов поджидают "черные дыры"

ВЛАДИВОСТОК. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Практически ежедневно в полицейских сводках появляется информация об угонах и кражах автотранспортных средств.

Не удается избежать угона даже очень дорогим иномаркам, оборудованным новейшими сигнализациями и системами спутникового слежения.

Благодаря профессионализму сотрудников полиции, в том числе работе специализированной оперативно-розыскной части по линии уголовного розыска, были найдены и возвращены владельцам около половины похищенных ранее автомобилей. За преступления, связанные с кражами и угонами автотранспорта, задержан и привлечен к ответственности 151 человек.

Как показывает статистика, пик автокраж приходится на весну и осень, а угонов – на лето и осень. Наиболее часто похищаемыми марками автомашин в этом году стали «Тойота Королла» (26 а/м), «Тойота Лит Айс» (12), «Тойота Таун Айс» (11), «Тойота Лэнд Крузер Прадо» (11), «Тойота Корона Премио» (10). Всего в Приморском крае за 3 месяца 2011 года были похищены 64 автомобиля класса «джип», из них 38 – во Владивостоке.

Наибольшее количество краж автотранспорта в краевом центре зарегистрировано в Ленинском, Первомайском и Первореченском районах, а угонов – в пригороде Владивостока и Первомайском районе.

Больше всего краж фиксируется в ночное время. Излюбленными местами автоворов и угонщиков являются неохраняемые придомовые территории, общественные места и гаражи. В основном, для того, чтобы проникнуть в гараж воры используют три способа – это взлом ворот, подбор ключа и взлом замка.

Начальник Криминальной милиции Олег Долгий рассказал, как обезопасить себя от кражи или угона своей автомашины:

Во-первых, не следует оставлять в автомобиле ценные вещи. Если передняя панель магнитолы съемная, уходя, снимите и ее.

Во-вторых, нельзя оставлять автомобиль с ключами в замке зажигания. Рассмотрите возможность установки замка на капот, который будет противостоять доступу воров под капот.

В-третьих, по возможности следует установить двойную степень защиты (противоугонное устройство и сигнализация). При установке сигнализации или производстве других работ не рекомендуется оставлять машину без присмотра.

В-четвертых, нежелательно парковать автомашину в безлюдных и неосвещенных местах.

В-пятых, автомобиль обязательно должен быть застрахован от угона. Сделайте ксерокопии всех документов на машину - это окажет большую помощь в розыске, если автомобиль похитят.

И последнее, при покупке подержанного автомобиля стоит подумать о смене замков на дверях, зажигании, а также замене сигнализации.

Если угон все же произошел - не медлите с обращением в полицию: чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше вероятность задержания злоумышленников по горячим следам и возвращения вашей машины. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила Марина Щукина, пресс-секретарь Криминальной милиции УВД по Приморскому краю.