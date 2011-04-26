Хлеб в Приморье снова подорожает?

ВЛАДИВОСТОК. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Большую часть стоимости булки хлеба сегодня составляют не компоненты, из которых он готовится, а дополнительные расходы. Хлебопёки сегодня решили представить законодательной и представительной власти аналитическую записку, где представили реальное положение дел в хлебопекарной области в Приморье.

Сегодня практически ни один стол не обходится без хлеба. И если цены на другие продукты производители повышают регулярно, то цены на хлеб пытаются сдерживать. Руководитель предприятия "Нива-хлеб" Александр Сидоренко говорит о том, что у них самая низкая цена хлеба по краю. Но её всё равно придется повысить - это вопрос выживаемости предприятия.

Стоимость муки за 5 лет выросла на 50%, а вот тарифы по электроэнергии на 170%. Существенно возросла стоимость услуг по водоснабжению, по транспортировке сырья. Вот и получается, что в основном оплачивает хлебопекарня запросы крупных монополий. И при формировании цены на булку хлеба всё это в её стоимость закладывается. В итоге у предприятия чистая прибыль получается мизерной. К тому же, сегодня очень сложно пробиться на аукционы по поставке хлеба.

Без поддержки власти, в том числе и краевой, предприятиям не выжить. Сегодня краевая администрация выделяет субсидии, благодаря которым удается закупить муку и создать необходимый запас сырья на год. Но необходимо вносить изменения в законодательство, где были бы предусмотрены меры поддержки.

В комитете по продовольственной политике и природопользованию разработан законопроект. Но прежде, чем он будет принят, ему придется пройти долгие процедуры согласований и чтений. Главное, чтобы за это время хлебозаводов не стало меньше.

Ольга Киселева

по материалам телекомпании «Телемикс»