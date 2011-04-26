Приморские энергетики выходные провели на волейбольной площадке

ВЛАДИВОСТОК.25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Турнир по волейболу и шахматам среди сотрудников филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» состоялся в центре физической культуры и спорта города Артем в минувшие выходные. Мероприятие было посвящено празднику Победы в Великой Отечественной войне.

В состав пяти команд вошли самые спортивные работники предприятия, более 40 человек из четырех структурных подразделений приморского филиала «ДРСК» и аппарата управления. Борьба на волейбольной площадке получилась достаточно напряженной. До последнего момента болельщики не могли предугадать, кто же станет победителем. В результате первое место заняла команда Центральных электрических сетей, второй стала команда аппарата управления, третьими – волейболисты Южных электрических сетей. Лучшими игроками турнира признаны: Борис Прядко (аппарат управления), Марк Ермак (ЦЭС), Сергей Жихарев (ЮЭС), Антон Малыш (СЭС). Не было равных за шахматной доской двум победителям - Ольге Денисковой (СЭС) среди женщин и Михаилу Рыбалочка (ЦЭС) среди мужчин. Все победители соревнований были награждены медалями и ценными подарками.

- Энергетики в очередной раз проявили себя как единая дружная команда, нацеленная на победу, - отметил председатель первичной профсоюзной организации филиала Геннадий Ткачук. - Полученный заряд бодрости, энергии, хорошего настроения и радость победы в подобных мероприятиях помогают всем сотрудникам в достижении высоких результатов в работе.

Отметим, что развитие массовой физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников компании являются важнейшей частью социальной политики ОАО «ДРСК».