Состоялся чемпионат Приморского края по спортивному туризму

Но не только воду пришлось пройти нашим экстремалам. Уже после реки ждали их сложные переправы через горы по узкому скользкому бревнышку, подъем вверх по распадку с

помощью веревок и головокружительный спуск со 100 метрового обрыва. А там внизу их уже ждали горные велосипеды для езды через перевал. 40 км вверх через грязь, кочки и рыхлый снег — это вам не шутки. Тут даже катить двухколесного друга рядом с собой через всю дистанцию не каждый выдержит.

Не смотря на все трудности прохождения гонки все команды пришли

к финишу, распределив места следующим образом: