Состоялся чемпионат Приморского края по спортивному туризму

Posted 26 апреля 2011, 02:30
Published 26 апреля 2011, 02:30
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ВЛАДИВОСТОК. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшие выходные не смотря на крайне плохую погоду и штормовое
предупреждение, под присмотром сил МЧС прошло глобальное
спортивно-туристическое мероприятие - Чемпионат на первенство Приморского
Края по спортивному туризму на комбинированной экстремальной дистанции
«Кавалеровская петля-2011»
В соревнованиях приняло участие более 120 человек, которые, не взирая на
снег и проливной дождь вышли на старт что бы посоревноваться в гонках
на выживание.
В ходе соревнований участники из 10 населенных пунктов края под проливным
дождем и по заснеженному лесу пробежали этап трекинга - 12км, отыскивая
незаметные контрольные пункты. Много желающих нашлось, чтобы сплавиться, пройти около 15 км по почти еще ледяной реке. Причем некоторые так и не добрались своим ходом до
финиша первого дня, затопив плавсредства на дистанции.
Но не только воду пришлось пройти нашим экстремалам. Уже после реки ждали их сложные переправы через горы по узкому скользкому бревнышку, подъем вверх по распадку с
помощью веревок и головокружительный спуск со 100 метрового обрыва. А там внизу их уже ждали горные велосипеды для езды через перевал. 40 км вверх через грязь, кочки и рыхлый снег — это вам не шутки. Тут даже катить двухколесного друга рядом с собой через всю дистанцию не каждый выдержит.
Не смотря на все трудности прохождения гонки все команды пришли
к финишу, распределив места следующим образом:
Среди команд четверок (3М+1Ж)
1 Место команда <Беспредел> ( Чернавин Александр, Данько Владимир,
Зеленков Андрей, Чекалова Анастасия), стк Green Tour. Время 8:06:31
2 Место команда <Грин Тур> (Шкрябин Владимир, Антипин Валентин,
Миклухин Андрей, Ермилова Александра) Время 8:15:17
3 Место команда <ВИЛИ> (Аптуков Виктор, Ямилов Игорь, Кузнецов Иван,
Астраханцева Елизавета) Время 11:02:25
Среди команд двоек
(1М+1Ж)
1 место команда <Двое в лодке> Кравченко Екатерина, Галимов Олег, Время
10:37:55
2 место команда <Сплав> Дронова Юлия, Коренев Дмитрий , Время 21:22:00
(1М+1М)
1 место команда <Спелеогрин> Вишневский Александр, Мельник Андрей Время
8:12:40
2 место команда <МЧС> Лежнев Анатолий, Остапенко Юрий Время 8:28:29
3 место команда <Англичане> Власюк Борис, Головин Алексей Время 8:31:45
Среди женских связок выступила единственная команда «Тройка» в лице
Будниковой Олеси и Татоновой Юлии пройдя всю дистанцию с временем 22:26:31
Так же отличился ветеран Блиндяев Виктор, который в одиночку (!) прошел всю
дистанцию и на некоторых этапах даже составлял конкуренцию молодым.
Неизменным организатором и главным судьей данных соревнований в течение восьми
лет является Игорь Анатольевич Лежнев, который, не взирая, на сложности
проведения соревнований такого масштаба нашел возможность провести гонку на
должном уровне. Медали, кубки и грамоты были представлены Управлением по
физической культуре и спорту Приморского края. Призы магазинами «Эркор+» и
«Авто25рус». Красивейшие дипломы и сертификаты участников разработаны
дизайнером Голдяевым Павлов Владимировичем.
Организатором соревнований является администрация Приморского края. Непосредственно их проведение было возложено на Приморскую
федерацию спортивного туризма. Председатель федерации Шкрябин Владимир, так
же принял участие в гонке в составе команды клуба Грин Тур, занявшей второе
общекомандное место.
Владимир Шкрябин
Фото: Корниенко Михаил, Гирич Константин, Владимир Шкрябин, Дмитрий
Коваленко