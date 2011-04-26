Спикер Хабаровской краевой думы принял участие в вечере памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС

ХАБАРОВСК. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Спикер краевого парламента Сергей Хохлов принял участие в памятном вечере, посвященном 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Торжественное мероприятие состоялось 26 апреля в концертном зале Хабаровской краевой филармонии.

Выступая перед участниками вечера, председатель Законодательной Думы Сергей Хохлов отметил, что забывать о трагедии, случившейся 25 лет назад, нельзя. Да и не получится, по крайней мере, ближайшие 25 тысяч лет – именно столько времени, по оценкам ученых, пройдет, прежде чем район Чернобыльской АЭС окончательно избавится от радиации.

«Человек должен осознать, что природа гораздо могущественней и может жестоко мстить за пренебрежительное к ней отношение. Без гигантских человеческих ресурсов и высокого чувства гражданственности тысяч ликвидаторов Чернобыльская катастрофа накрыла бы всю Европу, а ее последствия были бы чудовищными, - сказал Сергей Алексеевич. - В Хабаровском крае живет 275 непосредственных участников той титанической и героической работы у стен четвертого энергоблока. Обеспечение предоставления всех установленных федеральным и краевым законодательством социальных гарантий, компенсаций и льгот - это государственные обязательства, которые необходимо не только выполнять, но и постоянно расширять».

Он выразил глубокую признательность всем, кто лично принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии: «Рискуя жизнью, ценой собственного здоровья вы спасли мир от тяжких последствий ядерной катастрофы. Мы гордимся вашим подвигом, помним о нем и будем всегда благодарны вам за мужество, героизм и самоотверженность. Пусть память о тех трагических днях, о беспримерном подвиге наших соотечественников будет главным гарантом того, что на нашей земле не повторятся подобные аварии и катастрофы!»