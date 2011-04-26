Стань волонтером "Универсиады 2011" в Китае!

Posted 25 апреля 2011, 23:41
Published 25 апреля 2011, 23:41
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ВЛАДИВОСТОК. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 20 апреля стартовал всероссийский волонтерский конкурс на право прохождения стажировки на Всемирной летней Универсиаде 2011 года в г. Шэньчжэнь (Китай). Конкурс проходит при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» и генерального партнера «Универсиады 2013» – компании «МегаФон».
Отбор участников для поездки в Китай будет проходить в два этапа. На первом этапе представители исполнительной власти по делам молодежи в регионах России произведут отбор участников в соответствии со следующими обязательными требованиями:
граждане РФ в возрасте от 18 до 25 лет на 01.05.2011 года;
наличие загранпаспорта, срок действия которого заканчивается не ранее 29 февраля 2012 года;
возможность поехать на Универсиаду в Китай в период с 9 по 26 августа 2011 года;
готовность работать на Универсиаде по 8-10 часов в смену;
согласие на прохождение медицинского осмотра;
свободное владение английским языком;
разговорный китайский язык.
Заявки от претендентов, прошедших первый этап, будут предоставлены в Оргкомитет конкурса– Дирекцию «Универсиады 2013». В рамках второго этапа будет происходить дистанционный отбор участников путем проведения личного, телефонного и видеоинтервью.
Во время стажировки в Шеньжене волонтеры будут привлекаться к деятельности по обеспечению проживания спортсменов в Деревне Универсиады и к работе на одном из крупнейших спортивных объектов «Универсиады 2011», а также изучать организацию работы волонтеров по различным направлениям, в том числе и в области телекоммуникационного обеспечения объектов и участников
.Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены в Организационный комитет до 5 мая 2011 г. не позднее 15:00 по московскому времени на электронный адрес team2011@kazan2013.com. Подведение итогов конкурса пройдет с 7 по 10 мая 2011 года. Всего в рамках всероссийского конкурса будут отобраны 15 человек.
Подробнее о конкурсе и условиях участия вы можете узнать по ссылке: http://kazan2013.ru/kazan-live/contests/contests-volunteer/.
ОАО «МегаФон» - общероссийский оператор связи, работающий во всех сегментах телекоммуникационного рынка. С приобретением группы компаний «Синтерра», «МегаФон» вышел на рынок фиксированной связи и услуг фиксированного ШПД, определив будущее объединенной компании как универсального оператора связи.
ОАО «МегаФон» было образовано в мае 2002 года. По состоянию на 22 апреля 2011 года, основными акционерами ОАО «МегаФон» являются компании группы «АФ Телеком Холдинг», компании группы TeliaSonera и телекоммуникационный холдинг Altimo. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.
«МегаФон» первый и единственный оператор, развернувший собственную сеть на всей территории Российской Федерации, а также первый в стране, запустивший в коммерческую эксплуатацию сеть 3G. В результате грамотной маркетинговой политики «МегаФон» лидирует в сфере услуг мобильного Интернета, занял второе место по количеству активных абонентов, а также по выручке.
«МегаФон» обладатель многих престижных премий, в том числе в 2010 году компания стала «Маркой №1 в России» в номинации «Оператор сотовой связи», а Сергей Солдатенков, Генеральный директор компании признан лучшим руководителем телекоммуникационных компаний России в ежегодном рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров.
«МегаФон» активно поддерживает спорт, являясь Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр 2014 года и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, а также Генеральным партнером, официальным мобильным оператором XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казань.
Ключевыми направлениями развития компании на 2011–2013 гг. Совет директоров ОАО «МегаФон» видит дальнейшее развитие сетей 3G, центров обработки данных и собственной розничной сети.