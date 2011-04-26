Стань волонтером "Универсиады 2011" в Китае!

Заявки от претендентов, прошедших первый этап, будут предоставлены в Оргкомитет конкурса– Дирекцию «Универсиады 2013». В рамках второго этапа будет происходить дистанционный отбор участников путем проведения личного, телефонного и видеоинтервью.

Во время стажировки в Шеньжене волонтеры будут привлекаться к деятельности по обеспечению проживания спортсменов в Деревне Универсиады и к работе на одном из крупнейших спортивных объектов «Универсиады 2011», а также изучать организацию работы волонтеров по различным направлениям, в том числе и в области телекоммуникационного обеспечения объектов и участников

.Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены в Организационный комитет до 5 мая 2011 г. не позднее 15:00 по московскому времени на электронный адрес team2011@kazan2013.com. Подведение итогов конкурса пройдет с 7 по 10 мая 2011 года. Всего в рамках всероссийского конкурса будут отобраны 15 человек.

Подробнее о конкурсе и условиях участия вы можете узнать по ссылке: http://kazan2013.ru/kazan-live/contests/contests-volunteer/.

ОАО «МегаФон» - общероссийский оператор связи, работающий во всех сегментах телекоммуникационного рынка. С приобретением группы компаний «Синтерра», «МегаФон» вышел на рынок фиксированной связи и услуг фиксированного ШПД, определив будущее объединенной компании как универсального оператора связи.