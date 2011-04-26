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Posted 26 апреля 2011, 01:32

Published 26 апреля 2011, 01:32

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

В Биробиджане прошел турнир по настольному теннису среди школьников

26 апреля 2011, 01:32
Сюжет
Спорт
Победителям вручили медали, грамоты и сладкие призы

БИРОБИДЖАН. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Завершилось первенство по настольному теннису среди школьников ЕАО. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщила сегодня представитель Федерации настольного тенниса ЕАО Ирина Тютрина.
«Соревнования, организованные детско-юношеской спортивной школой областного спорткомитета, проводились в Биробиджане. В течение 2 дней за победу боролось более 50 школьников из областного центра, Биробиджанского, Октябрьского и Облученского районов. Все участники были разбиты на 2 возрастные группы: «1994-1998 годы рождения» и «1999 года рождения и младше», - рассказала И.Тютрина.
По количеству одержанных в индивидуальном зачете побед сильнейшей стала школа № 7 Биробиджана, 2 место заняли представители Облучья, 3 место – представители Октябрьского района.
В старшей возрастной группе лучшие результаты показали Дмитрий Бардыш и Наталья Шерстнева. Сильнейшими в младшей возрастной группе стали Илья Даньшин и Алеся Кувайцева.
Отличившиеся спортсмены получили от организаторов соревнований грамоты, медали и сладкие призы.

Виктор Черненко

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#ЕАО
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