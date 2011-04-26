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Posted 26 апреля 2011, 08:13

Published 26 апреля 2011, 08:13

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

В Хабаровске прошел памятный вечер, посвященный катастрофе на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2011, 08:13
С тех пор минуло четверть века

ХАБАРОВСК. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Памятный вечер, посвящённый 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошел в зале Хабаровской краевой филармонии. Ликвидаторов аварии поощрили благодаренными письмами, рассказывает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая в истории атомной энергетики. Более 200 тысяч гражданских специалистов и военнослужащих с апреля 1986 года, когда произошел взрыв и по декабрь 1990 года, пытались предотвратить распространение радиации. Сейчас в Хабаровском крае проживают 534 человека, пострадавших от радиационного воздействия, 275 из них - ликвидаторы последствий Чернобыльской АЭС, 259 – подвергшиеся радиации, 16 – вдовы ликвидаторов. В Хабаровске проживают 215 человек, подвергшихся радиационному воздействию. Все граждане в полном объеме получают льготы, в соответствии с действующим законодательством. В их числе бесплатное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, назначение досрочных пенсий, различных компенсационных и иных выплат. В краевом бюджете на это предусмотрено 12 млн рублей.
«Последствия аварии на Чернобыльской АЭС оказали пагубное влияние на здоровье и судьбы миллионов людей, проживающих в разных странах мира, - сказал первый заместитель председателя правительства края Юрий Оноприенко. - Однако, мужество, самоотверженность и героизм, проявленные участниками ликвидации последствий аварии, позволили значительно уменьшить масштабы этой трагедии. Мы гордимся Вашим подвигом!».
В связи со знаменательной датой губернатором Хабаровского края принято решение о поощрении благодарственными письмами участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, активистов Хабаровской краевой организации Союза «Чернобыль», принимающих участие в общественной деятельности и патриотическом воспитании молодёжи края. Хабаровские артисты посвятили ликвидаторам аварии и их семьям концертные номера.

Евгения Никифорова
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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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