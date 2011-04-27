Анонсы и даты на 28 апреля от РИА "Восток-Медиа"

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля состоится очередное заседание законодательного собрания Приморского края. В повестке апрельской сессии - 45 вопросов. Депутаты рассмотрят законопроекты "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2011 год", "О внесении изменений в Закон Приморского края "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на

2011 год", "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевой целевой программе "Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на 2007-2012 годы" и др. Начало в 14.00 в зале заседаний на 1 этаже (ул. Светланская, 22).

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля в 10.00 во Владивостоке, в Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета (ул.Пушкинская, 27) начнет работу крупное мероприятие всероссийского уровня – круглый стол на тему: «Роль молодежи в формировании инновационной экономики на Дальнем Востоке на примере развития транспортно-логистической инфраструктуры». В числе организаторов круглого стола - Государственная Дума Российской Федерации, администрация города Владивостока, Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный научно-исследовательский институт морского флота и др.

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля с 15.00 в Приемной граждан администрации Приморского края будет вести прием директор департамента социальной защиты населения Лилия Федоровна Лаврентьева. Запись на прием производится в день приема с 9.00 до 11.00 в Приемной граждан администрации Приморского края лично (ул. Светланская, 22, каб. 104) или по телефону 20-92-53.

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля во ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) открывается уникальный Международный центр экологически чистых технологий. Мероприятие, посвященное этому событию, начнется в 14.00 в ауд.1130.

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля в 11. 00 в офисе Амурского филиала WWF России (ул. Верхнепортовая, 18а) состоится пресс-конференция, посвященная началу посадок 1 000 000 кедров в местах обитания дальневосточного леопарда. Средства на приобретение саженцев WWF предоставил «Ситибанк» в честь 1 миллиона клиентов банка в России. Их посадка станет самой крупной акцией по восстановлению мест обитания самой редкой кошки планеты.

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля в 17.00 Приморская организация ВТОО «Союз художников России» в выставочном зале Дома художника (Алеутская 14 а) открывает персональную выставку памяти Ивана Рыбачука, посвященную 90-летию юбилею автора. Основу экспозиции, насчитывающей около 100 произведений, составляют работы, посвященные Северной тематике, ставшие для него главной, так же как тема жизни и трудового подвига дальневосточных моряков, рыбаков, китобоев, пограничников.

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля в рамках ХХ фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» в Малом зале краевой филармонии пройдет концертная программа «Любовь и жизнь…». В концерте участвуют:

Елена Морозова (меццо-сопрано), Изабелла Беленькая (сопрано), партия фортепиано - Лауреаты международного конкурса Ирина Можарова, Татьяна Кириллович. Начало в 18.00.

ХАБАРОВСК. 28-30 апреля в Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдут "Дни Татарии". Они проводятся совместно с НКО «Хабаровская городская автономия татар» в рамках проекта "Ростки толерантности".

БЛАГОВЕЩЕНСК. 28 апреля, с 8.30 до 10.00, около центрального входа в здание правительства Амурской области, состоится пикет в защиту прав обманутых дольщиков и вкладчиков ООО «Россия». Пикет организован РОО «Дольщик Амура», РОО вкладчиков «Защита» и горкомом КПРФ.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 - 30 апреля в Петропавловске-Камчатском пройдет краевой фестиваль-конкурс детских любительских театров «Маска-2011». Возраст участников – от 7 до 17 лет.