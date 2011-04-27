Анонсы и даты на 28 апреля от РИА "Восток-Медиа"

Posted 27 апреля 2011, 19:43
Published 27 апреля 2011, 19:43
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля состоится очередное заседание законодательного собрания Приморского края. В повестке апрельской сессии - 45 вопросов. Депутаты рассмотрят законопроекты "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2011 год", "О внесении изменений в Закон Приморского края "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на
2011 год", "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевой целевой программе "Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на 2007-2012 годы" и др. Начало в 14.00 в зале заседаний на 1 этаже (ул. Светланская, 22).
ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля в 10.00 во Владивостоке, в Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета (ул.Пушкинская, 27) начнет работу крупное мероприятие всероссийского уровня – круглый стол на тему: «Роль молодежи в формировании инновационной экономики на Дальнем Востоке на примере развития транспортно-логистической инфраструктуры». В числе организаторов круглого стола - Государственная Дума Российской Федерации, администрация города Владивостока, Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный научно-исследовательский институт морского флота и др.
ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля с 15.00 в Приемной граждан администрации Приморского края будет вести прием директор департамента социальной защиты населения Лилия Федоровна Лаврентьева. Запись на прием производится в день приема с 9.00 до 11.00 в Приемной граждан администрации Приморского края лично (ул. Светланская, 22, каб. 104) или по телефону 20-92-53.
ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля во ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) открывается уникальный Международный центр экологически чистых технологий. Мероприятие, посвященное этому событию, начнется в 14.00 в ауд.1130.
ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля в 11. 00 в офисе Амурского филиала WWF России (ул. Верхнепортовая, 18а) состоится пресс-конференция, посвященная началу посадок 1 000 000 кедров в местах обитания дальневосточного леопарда. Средства на приобретение саженцев WWF предоставил «Ситибанк» в честь 1 миллиона клиентов банка в России. Их посадка станет самой крупной акцией по восстановлению мест обитания самой редкой кошки планеты.
ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля в 17.00 Приморская организация ВТОО «Союз художников России» в выставочном зале Дома художника (Алеутская 14 а) открывает персональную выставку памяти Ивана Рыбачука, посвященную 90-летию юбилею автора. Основу экспозиции, насчитывающей около 100 произведений, составляют работы, посвященные Северной тематике, ставшие для него главной, так же как тема жизни и трудового подвига дальневосточных моряков, рыбаков, китобоев, пограничников.
ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля в рамках ХХ фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» в Малом зале краевой филармонии пройдет концертная программа «Любовь и жизнь…». В концерте участвуют:
Елена Морозова (меццо-сопрано), Изабелла Беленькая (сопрано), партия фортепиано - Лауреаты международного конкурса Ирина Можарова, Татьяна Кириллович. Начало в 18.00.
ХАБАРОВСК. 28-30 апреля в Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдут "Дни Татарии". Они проводятся совместно с НКО «Хабаровская городская автономия татар» в рамках проекта "Ростки толерантности".
БЛАГОВЕЩЕНСК. 28 апреля, с 8.30 до 10.00, около центрального входа в здание правительства Амурской области, состоится пикет в защиту прав обманутых дольщиков и вкладчиков ООО «Россия». Пикет организован РОО «Дольщик Амура», РОО вкладчиков «Защита» и горкомом КПРФ.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 - 30 апреля в Петропавловске-Камчатском пройдет краевой фестиваль-конкурс детских любительских театров «Маска-2011». Возраст участников – от 7 до 17 лет.
ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – 28 апреля – Всемирный день охраны труда.
28 апреля 1862 года на транспорте «Японец» покинул пост Владивосток 19-летний гардемарин, в будущем известный писатель-маринист, Константин Станюкович. Он провёл во Владивостоке почти 10 месяцев и был свидетелем его становления. А в 1953 году его именем была названа одна из улиц города.
28 апреля 1880 года Владивосток был возведён в степень города. В заключение сенатской комиссии по этому поводу отмечалось, что Владивосток представляет собой особую административную единицу с отдельным управлением. В его территорию включались полуостров Муравьёв-Амурский и остров Русский, также учреждалась должность владивостокского военного губернатора. Город в это время насчитывал 7300 жителей, и его значение всё время возрастало. Власти стали подчёркивать значение города как главного порта на тихоокеанском побережье России.
28 апреля 1884 года во Владивостоке была учреждена должность городского врача.
28 апреля 1890 года произошло событие, заставившее поверить в большие возможности китобойного судна «Невельской» даже самых недоверчивых владивостокцев. В бухту Золотой Рог заплыл кит и на виду у всего города преспокойно пускал фонтаны. На китобойце срочно подняли якорь, снялись со швартовых. Не прошло и часа, как «Невельской» вернулся к пристани с добычей. До позднего вечера вокруг китобойца толпились любопытные, обрадованные возможностью бесплатно поглазеть на подобное зрелище. Надо сказать, что хотя появление кита в бухте Золотой Рог и было диковинкой для многих горожан, но явление это нельзя назвать таким уж редким. Воды приморских бухт были чистыми, и даже начавшееся судоходство не мешало морским животным чувствовать здесь себя вольготно.
1813 - умер Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, полководец, первый полный Георгиевский кавалер.
1914 - в США запатентован воздушный кондиционер.
1952 - в результате подписанного в ноябре предыдущего года между представителями 48 государств и Японией мирного договора завершилась послевоенная оккупация Японии. СССР не принимал участия в подписании договора.
Именинники: Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Трофим, Федор, Анастасия, Василиса.