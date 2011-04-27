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Posted 27 апреля 2011, 03:06

Published 27 апреля 2011, 03:06

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Депутаты рассмотрят кандидатуры заместителей председателя правительства Камчатки

27 апреля 2011, 03:06
Сессия краевого Законодательного собрания состоится завтра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Завтра, 28 апреля, на утверждение депутатов Законодательного собрания губернатор Камчатского края Владимир Илюхин представит кандидатуры первого заместителя председателя правительства и заместителей председателя правительства Камчатского края.
Ещё одним важным вопросом сессии будет внесённый правительством Камчатского края закон о краевом материнском капитале. В соответствии с законопроектом, за счёт средств краевого бюджета при рождении (усыновлении) 3-го ребёнка будет выплачиваться 100 тысяч рублей; 4-го –150 тысяч рублей; 5-го – 200 тысяч рублей; 6-го и последующего ребёнка –250 тысяч рублей. В случае одновременного рождения (усыновления) двух и более детей краевой материнский капитал предоставляется на каждого ребёнка, начиная с третьего.
Кроме того, на сессии будет рассматриваться закон об Уполномоченном по правам человека и защите детства в Камчатском крае. Разработанный законопроект определяет, что Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от государственных органов и органов местного самоуправления и неподотчётен им. Уполномоченный назначается на должность Законодательным собранием Камчатского края по представлению губернатора сроком на 3 года. Одно и то же лицо не может быть Уполномоченным больше двух сроков подряд.
Приоритетными направлениями в деятельности Уполномоченного являются: защита прав, свобод и законных интересов ребёнка и защита прав коренных малочисленных народов, проживающих на территории Камчатского края в случае их нарушения.
Пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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