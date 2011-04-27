Губернатор Вячеслав Шпорт выступил в Законодательной думе с отчетом о деятельности правительства Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня губернатор Вячеслав Шпорт выступил в Законодательной думе с отчетом о результатах деятельности правительства Хабаровского края за 2010 год. Эта процедура предусмотрена Уставом края, передает РИА «Восток-Медиа».

По словам губернатора, выбранные региональным правительством приоритеты развития себя оправдали. Валовый региональный продукт по сравнению с 2009 годом вырос на 12,6 %, индекс промышленного производства – на 24,7 %, инвестиции в основной капитал увеличились на 27,4 %, а объём госзаказа для оборонной промышленности вырос в 3 раза. При этом налоговые платежи возросли на четверть, реальные доходы населения – более чем на 7%. Доходы консолидированного бюджета достигли 74,9 миллиарда рублей, выполнены все социальные обязательства перед населением края.

Как сказал Вячеслав Шпорт, в начале этого года приняты «Основные направления деятельности краевого правительства до 2015 года». Они разработаны в рамках стратегии социально-экономического развития края на период до 2025 года. Бюджетный процесс в Хабаровском крае реформируется, в его основу будут закладываться государственные региональный программы. Сейчас разрабатывается свыше 30 таких программ в различных отраслях экономики и сферах социальной жизни. Цель – развитие в Хабаровском крае многоотраслевой экономики на базе современной обрабатывающей промышленности.