Камчатские школьники примут участие в X молодёжных Дельфийских играх

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Трое камчатских школьников отправятся в Тверь для участия в X молодёжных Дельфийских играх, которые пройдут с 13 по 18 мая. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края. В этом году Игры посвящены 20-летию образования Содружества Независимых Государств и развитию добровольческого (волонтёрского) движения.

Дельфийские игры проводятся в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодёжи России, сохранения и развития культурного потенциала субъектов РФ, развития межкультурного диалога, приобщения юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства народов стран Содружества Независимых Государств, содействия росту творческих способностей и гармоничному становлению личности, развития добровольческой деятельности и содействия вовлечению большего числа молодых людей в решение социальных задач.

В молодёжных Дельфийских играх России ежегодно принимают участие учащиеся детских школ искусств Камчатского края – лауреаты краевых, всероссийских и международных конкурсов.

В этом году в состав делегации Камчатского края вошли учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из числа лауреатов конкурсов различного уровня. В номинации «Фортепиано» наш регион представят: Мария Ермош (12 лет), учащаяся Елизовской детской музыкальной школы (преподаватель Нонна Пантелеева); Снежана Тимощук (10 лет) – учащаяся Детской школы искусств п. Термальный (преподаватель Светлана Косова); Тимофей Сидоров (14 лет), учащийся Детской музыкальной школы с. Апача (преподаватель Лариса Серебрянская).

Возглавит делегацию от Камчатского края методист КГОУ «Краевой учебно-методический центр» Елена Азарова.

Пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.