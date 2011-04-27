Проблема с нехваткой детских садов не актуальна для Чукотки

Posted 27 апреля 2011, 05:09
Published 27 апреля 2011, 05:09
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
АНАДЫРЬ. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Охват детей дошкольного возраста детскими садами на Чукотке составляет 86 процентов. Этот показатель лучший по России, - сообщает минобрнауки.
Но, как отмечает начальник департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа Дора Полукшт, несмотря на эти высокие показатели, у региона в сфере дошкольного образования существует ряд проблем. Каких конкретно— чиновник не уточнила.
Ольга Киселева,
По материалам радио «Пурга»