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Posted 27 апреля 2011, 05:09

Published 27 апреля 2011, 05:09

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Проблема с нехваткой детских садов не актуальна для Чукотки

27 апреля 2011, 05:09
В округе садики посещают 86 процентов дошкольников

АНАДЫРЬ. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Охват детей дошкольного возраста детскими садами на Чукотке составляет 86 процентов. Этот показатель лучший по России, - сообщает минобрнауки.
Но, как отмечает начальник департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа Дора Полукшт, несмотря на эти высокие показатели, у региона в сфере дошкольного образования существует ряд проблем. Каких конкретно— чиновник не уточнила.
Ольга Киселева,
По материалам радио «Пурга»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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