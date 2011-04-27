Сбербанк приглашает жителей Владивостока на автосубботу

ВЛАДИВОСТОК. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Приобретение автомобиля в кредит с помощью Сбербанка становится все более популярным вариантом для приморцев, мечтающих о новой машине. Однако перед принятием окончательного решения о покупке в автосалоне клиенту нужно обязательно проконсультироваться и у страховщика, и у кредитного эксперта. Акция «Автосуббота» собирает всех участников сделки – автодилеров, страховщиков и кредитных экспертов – в одном месте.

– Автосуббота – это, с одной стороны, зрелищная акция с элементами шоу, – рассказывает начальник сектора по работе с партнерами Приморского отделения Сбербанка России Наталья Шестак. – Машины выставлены на свежем воздухе и красиво украшены, что позволяет клиенту всесторонне оценить различные бренды – посидеть в салоне, завести мотор, то есть почувствовать автомобиль. С другой стороны, Автосуббота – это очень практичное и удобное мероприятие, поскольку клиент может совершенно бесплатно получить у специалистов ответы на все вопросы, начиная с характеристик автомобиля и заканчивая графиком платежей по кредиту и договором страхования.

В Автосубботах Сбербанка традиционно участвуют ведущие автодилеры – партнеры банка. Свои автомобили представят такие компании, как ООО «Авторитет-Авто», ООО «Гранд Моторз», ООО «Альтаир-Авто», ООО «Сумотори-Авто» и ОАО «Даль-Лада». Вниманию публики будут предложены модели Nissan, Opel, Chevrolet, Mercedes, KIA и ВАЗ.

На понравившуюся машину можно будет прямо на месте оформить заявление на кредит. Условия автокредитования Сбербанка отличаются индивидуальным подходом к каждому заемщику, низкими процентными ставками, быстрым принятием решения. Кроме того, расширен перечень партнерских программ с крупнейшими автопроизводителями, что дает возможность приобрести автомобиль на наиболее привлекательных условиях.

Первая в этом году Автосуббота состоится 30 апреля в офисах Сбербанка во Владивостоке по адресам: ул. Светланская, 143 и Океанский пр-т, 110а. Время проведения – с 10.00 до 15.00. Подробную информацию об акции можно получить по тел. (4232) 22-52-09, 44-80-85.