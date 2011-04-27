Вице-губернатор Приморья совершил рабочую поездку в Уссурийск

ВЛАДИВОСТОК. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — Вице-губернатор Приморского края Игорь Улейский совершил рабочую поездку по Уссурийскому городскому округу. В поездке вице-губернатора сопровождали директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Н.И. Борисов и заместитель главы Уссурийского городского округа А.Н. Гавриленко.

Рабочая поездка была посвящена вопросам проведения весенне-полевых работ. Кроме того, вице-губернатор ознакомился с результатами работы в животноводческих хозяйствах ООО «Золотая долина» и ООО «КХ Виктория».Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в краевом департаменте агропромышленного комплекса.

Необходимо отметить, что хозяйства Уссурийского городского округа при соблюдении агротехнических сроков выполнили план по закрытию влаги на площади 10687 га, посеяли ранние зерновые культуры на площади 1859 га, что составляет 47,2 % от плана, а также приступили к посеву однолетних трав. Рабочие поездки по краю будут продолжены.

Подробности посещения хозяйств Уссурийского городского округа, Ханкайского и Хорольский муниципальных образований можно прочитать на блоге директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Павел Марков