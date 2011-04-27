vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2011, 22:24

Published 26 апреля 2011, 22:24

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Вице-губернатор Приморья совершил рабочую поездку в Уссурийск

26 апреля 2011, 22:24
Игорь Улейский ознакомился с ходом посевной в центральном Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — Вице-губернатор Приморского края Игорь Улейский совершил рабочую поездку по Уссурийскому городскому округу. В поездке вице-губернатора сопровождали директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Н.И. Борисов и заместитель главы Уссурийского городского округа А.Н. Гавриленко.
Рабочая поездка была посвящена вопросам проведения весенне-полевых работ. Кроме того, вице-губернатор ознакомился с результатами работы в животноводческих хозяйствах ООО «Золотая долина» и ООО «КХ Виктория».Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в краевом департаменте агропромышленного комплекса.
Необходимо отметить, что хозяйства Уссурийского городского округа при соблюдении агротехнических сроков выполнили план по закрытию влаги на площади 10687 га, посеяли ранние зерновые культуры на площади 1859 га, что составляет 47,2 % от плана, а также приступили к посеву однолетних трав. Рабочие поездки по краю будут продолжены.
Подробности посещения хозяйств Уссурийского городского округа, Ханкайского и Хорольский муниципальных образований можно прочитать на блоге директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.
Павел Марков

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика