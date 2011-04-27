Во Владивостоке стартует чемпионат по самбо

ВЛАДИВОСТОК. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 27 и 28 апреля в краевом Доме физкультурника (Партизанский проспект, 2) пройдёт чемпионат и первенство азиатской части России по самбо девушек.

Соревнования проводятся с целью отбора спортсменок на международный чемпионат и первенство Азии, которые пройдут в Ташкенте с 1 по 6 июня 2011 года.

В соревнованиях примут участие около 150 спортсменок из Приморского, Алтайского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Читинской, Иркутской, Челябинской областей, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия). Стоит отметить, что среди участниц - члены сборной команды России по самбо, чемпионки мира, Европы и Азии.

Команду Владивостока будут представлять ведущие спортсменки центра спортивной подготовки женских единоборств "Амазонка", в том числе:

Татьяна Зенченко - заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, неоднократная чемпионка России и Азии.

Кристина Сташкевич - мастер спорта международного класса, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.

Яна Костенко - мастер спорта международного класса, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионата мира, чемпионка кубка мира.

Мария Цема - мастер спорта России, победитель первенства Европы среди юниорок.

Екатерина Агафонова - кандидат в мастера спорта России, обладатель золотой медали первенства России по самбо среди девушек. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе городской администрации.