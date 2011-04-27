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Posted 27 апреля 2011, 01:44

Published 27 апреля 2011, 01:44

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Во Владивостоке стартует чемпионат по самбо

27 апреля 2011, 01:44
Сюжет
Спорт
В краевом центре пройдёт чемпионат и первенство азиатской части России по самбо среди девушек

ВЛАДИВОСТОК. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 27 и 28 апреля в краевом Доме физкультурника (Партизанский проспект, 2) пройдёт чемпионат и первенство азиатской части России по самбо девушек.
Соревнования проводятся с целью отбора спортсменок на международный чемпионат и первенство Азии, которые пройдут в Ташкенте с 1 по 6 июня 2011 года.
В соревнованиях примут участие около 150 спортсменок из Приморского, Алтайского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Читинской, Иркутской, Челябинской областей, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия). Стоит отметить, что среди участниц - члены сборной команды России по самбо, чемпионки мира, Европы и Азии.
Команду Владивостока будут представлять ведущие спортсменки центра спортивной подготовки женских единоборств "Амазонка", в том числе:
Татьяна Зенченко - заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, неоднократная чемпионка России и Азии.
Кристина Сташкевич - мастер спорта международного класса, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.
Яна Костенко - мастер спорта международного класса, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионата мира, чемпионка кубка мира.
Мария Цема - мастер спорта России, победитель первенства Европы среди юниорок.
Екатерина Агафонова - кандидат в мастера спорта России, обладатель золотой медали первенства России по самбо среди девушек. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе городской администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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