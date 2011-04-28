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Posted 27 апреля 2011, 21:24

Published 27 апреля 2011, 21:24

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

2 мая пройдет легкоатлетическая эстафета по улицам Хабаровска

27 апреля 2011, 21:24
Будет приостанавливаться движение транспорта на нескольких участках городских магистралей

ХАБАРОВСК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 2 мая с 11 до 13 часов будет проводиться традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам Хабаровска, посвященная Дню Победы и 153-й годовщине со дня основания города. На время ее проведения будет поэтапно приостанавливаться движение транспорта на нескольких участках транспортных магистралей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии, передает РИА «Восток-Медиа».
Это улица Карла Маркса – от площади имени Ленина до улицы Ленинградской; улица Ленинградская – от автомобильной развязки с улицей Карла Маркса до улицы Ленина; улица Ленина от «Энергомаша» до улицы Пушкина; улица Пушкина от улицы Ленина до площади имени Ленина. Управление по физической культуре и спорту администрации города обращается ко всем автолюбителям с просьбой на время проведения эстафеты воздержаться от поездок на личном автотранспорте по центру города, либо избирать для движения окружные маршруты.


По сообщению пресс-службы мэрии

фото мэрии

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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