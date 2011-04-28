Камчатское правительство обретает очертания

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня, 28 апреля, под председательством Бориса Невзорова состоялась очередная сессия Законодательного собрания Камчатского края. В ходе сессии депутаты согласовали предложенные губернатором края Владимиром Илюхиным кандидатуры на должности членов камчатского правительства.

На должность первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Камчатского края согласован Александр Потиевский. Он будет курировать вопросы экономического развития и торговли, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, ветеринарии, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На должность заместителя председателя правительства Камчатского края, курирующего вопросы общественных, национальных и межнациональных, государственно-конфессиональных отношений, культуры, взаимодействия с органами местного самоуправления, обеспечения деятельности мировых судей в Камчатском крае согласована Валентина Броневич.

На должность заместителя председателя правительства Камчатского края, курирующего вопросы обеспечения деятельности губернатора и правительства, развития информатизации и связи, государственной регистрации актов гражданского состояния на территории региона согласован Алексей Войтов.

На должность заместителя председателя правительства Камчатского края, курирующего вопросы здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма, занятости населения согласован Валерий Карпенко.

На должность заместителя председателя правительства Камчатского края, курирующего вопросы имущественных и земельных отношений, строительства, транспорта и дорожного хозяйства согласован Сергей Ковалевский.

На должность заместителя председателя правительства Камчатского края, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), осуществления надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники согласован Сергей Тулаев.

На должность заместителя председателя правительства Камчатского края, курирующего вопросы социального развития и труда, образования и науки, молодёжной политики, архивного дела согласована Ирина Унтилова.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отметил, что всех кандидатов, представленных на согласование депутатам Законодательного Собрания, отличает высокий профессионализм и теплое отношение к камчатской земле. «Я всегда говорил, что это должны быть люди, которые обладают не только серьёзными профессиональными навыками, но и очень трепетно и душевно относятся к этой земле. Тогда и работа будет спориться», - сказал Владимир Илюхин. Он добавил, что пока на согласование депутатскому корпусу были представлены только шесть кандидатур заместителей председателя правительства, а также первый заместитель – Александр Потиевский. Кандидатуру вице-губернатора, который будет представлять правительство Камчатки в Правительстве РФ, а также кандидатуры ещё двух заместителей, будут представлены на согласование депутатам позднее.

По словам председателя Законодательного собрания Бориса Невзорова, все кандидатуры прошли тщательное обсуждение в депутатском корпусе.

«Александра Михайловича Потиевского я знаю на протяжении тридцати лет. Знаю его замечательные морально-деловые качества ещё с тех времен, когда он работал в обкоме комсомола. Вся его трудовая деятельность была открытой для жителей Камчатки, все видели его трудовые достижения. Поэтому я очень рад, что этот работоспособный человек пришел в правительство края, он, несомненно, принесет много пользы на посту первого вице-губернатора», сказал Невзоров.

Также спикер краевого парламента отметил, что все кандидатуры, предложенные губернатором, являются достойными.

«Сергей Мефодьевич Ковалевский много лет посвятил Камчатке и строительной отрасли, с его участием построено множество инфраструктурных и жилых объектов, поэтому, когда выбор пал на эту кандидатуру, мы были очень рады и поддержали его сегодня единогласно.

Ирина Леонидовна Унтилова – заслуженный человек в системе образовании, её замечательные морально-деловые качества известны всем без исключения.

Валерий Николаевич Карпенко - наш бывший депутат, в правительство Камчатки, ещё в предыдущий состав, он пришел из нашего депутатского корпуса. Великолепный врач, великолепный руководитель и организатор. Ему предстоит очень большая работа – курировать строительство новой краевой больницы. Это главный объект, который мы будем строить в эти первые годы работы новой администрации.Уверен, что с помощью губернатора, правительства, депутатского корпуса, он с этой работой справится.

Валентина Тадеевна Броневич имеет колоссальный опыт работы в органах власти. Она прошла путь от рядового сотрудника администрации до губернатора Корякского автономного округа. Поэтому, когда встал вопрос кого назначить на должность, где нужно курировать вопросы общественных, национальных и межнациональных отношений, заботиться о людях проживающих в Корякском округе - лучшей кандидатуры представить было нельзя. У Валентины Тадеевны есть всё, для того, чтобы именно объединить, а не разъединить.

В целом, я считаю, что сформированное правительство нацелено на консолидацию всего общества, конструктивную работу с представителями всех политических и общественных направлений. Это очень важно, и, безусловно, пойдет на благо Камчатки», - сказал Невзоров.

Пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края.