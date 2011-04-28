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Posted 28 апреля 2011, 00:37

Published 28 апреля 2011, 00:37

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Оперуполномоченный краевого УВД мошенничал на стройках саммита

28 апреля 2011, 00:37
Полицейский пошел на преступление ради ста тысяч рублей

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае сотрудниками Следственного комитета и УФСБ России проведена совместная спецоперация.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного ОРЧ № 2 по налоговым, экономическим и коррупционным преступлениям на объектах саммита АТЭС и бюджетной сфере УВД по Приморскому краю Сергея Москаленко, который подозревается в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Как полагает следствие, подозреваемый, используя служебное положение, задумал совершить хищение имущества предпринимателя из города Большой Камень. Злоумышленник сообщил последнему о своей возможности за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей освободить его от уголовной ответственности за преступление, связанное с неуплатой налогов. 25 апреля 2011 года на улице Карла Маркса в городе Большой Камень предприниматель предал Москаленко всю сумму. Однако злоумышленник не успел распорядиться деньгам: потерпевший заранее сообщил о готовящемся преступлении и стал участником оперативно-розыскного мероприятия, которое оперативно и грамотно организованно приморскими сотрудникам СК России и УФСБ России.
В настоящее время подозреваемый взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
Ход расследования находится на особом контроле в следственном управлении СК России по Приморскому краю, - сообщает старший помощник руководителя управления, капитан юстиции Аврора Римская.

#Денис Объедкин#Новости
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