В Биробиджане обсуждали "треугольник" - СМИ, власть и общество

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — IV форум журналистов Еврейской автономной области состоялся в Биробиджане.

В рамках взаимодействия с творческой ассоциацией журналистов Приморского края и по приглашению правительства Еврейской автономной области участие в работе форума принял представитель управления Роскомнадзора по Приморскому краю, заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Михаил Ильин.

Работа форума была посвящена вопросам организации взаимодействия органов власти со СМИ, общественностью в интересах развития и консолидации гражданского общества. В ходе заседаний были рассмотрены общие тенденции развития СМИ, вопросы профилактики и противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, незаконного оборота наркотиков, правонарушений среди несовершеннолетних.

С докладами на темы: «Современные тенденции развития СМИ» и «Особенности освещения антитеррористической тематики и экстремизма на примере СМИ Приморского края» выступил заведующий кафедрой массовых коммуникаций Гуманитарной школы Дальневосточного федерального университета, президент творческой ассоциации журналистов Приморского края Сергей Булах.

Мастер-классы для журналистов области провёл директор РИА «Восток-Медиа» и руководитель представительства агентства в Хабаровске Лев Звенигородский.

Представитель управления Роскомнадзора по Приморскому краю довел информацию о практике работы надзорного органа в сфере массовых коммуникаций, ответил на вопросы журналистов.

В ходе обсуждений докладов выступавших на форуме руководителей области, других представителей власти, СМИ, экономистов, ученых, в ходе мастер-классов и круглого стола состоялся заинтересованный диалог сторон по поиску решения стоящих перед регионом проблем, сформировался общий подход к видению роли средств массовой информации, определены направления взаимодействия.

Павел Марков