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Posted 28 апреля 2011, 02:31

Published 28 апреля 2011, 02:31

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

В полпредстве Президента РФ в ДФО подвели итоги работы в первом квартале

28 апреля 2011, 02:31
Наибольший рост промышленного производства произошел в Приморском крае

ХАБАРОВСК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев на совещании с сотрудниками своего аппарата обсудил итоги социально-экономического развития округа в 1 квартале.
Индекс промышленного производства в целом по Дальневосточному федеральному округу в сравнении с первым кварталом 2010 года составил 106,1%. В сравнении с первым кварталом 2009 года – 112,2%.
За год наибольший рост промышленного производства произошел в Приморском крае - 123,9%. В Республике Саха (Якутия) – 117,1%, Камчатском крае – 112,6%, Хабаровском крае – 102,9%, Амурской области – 114,2%, Сахалинской области -100,2%. В остальных регионах отмечается снижение индекса промышленного производства. В Магаданской области он составил 98,6%, в Еврейской автономной области – 92,4%, в Чукотском автономном округе – 94,8%.
За три месяца 2011 года (в сравнении с декабрем 2010 года) потребительские цены на Дальнем Востоке выросли на 3%, в то время как в среднем по России - на 3,8%.
Задолженность по заработной плате сегодня составляет 133 миллиона рублей.


По материалам пресс-службы полпредства

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Дальний Восток
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