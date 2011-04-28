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Posted 28 апреля 2011, 02:30

Published 28 апреля 2011, 02:30

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

Второй официальный батл среди артемовских рэперов начался!

28 апреля 2011, 02:30
География участников обрисовалась вокруг Находки, Камчатки и Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Месяц назад на форуме артемовской молодежи проходила дискуссия о том стоит ли проводить второй официальный батл среди артемовских рэперов. Дискуссия вылилась в огромный проект, участие в котором приняло 40 МС из Артемовского городского округа.
"Времена меняются", - так называлась тема на отборочный раунд, не удивительно потому что сейчас в нашем городе идет большая волна перемен. В батле приняли участие участники прошлого батла, новые рэп исполнители и молодое поколение.
Хотелось бы рассказать немного и о судьях батла. Это люда широко известные в определенных кругах и знающие свое дело. Это рэпера которые находятся недалеко от нас, из Находки, Камчатки и Владивостока, Что немало важно. Суд будет справедливым.
В субботу 23 числа закончился отборочный раунд, и теперь мы точно знаем 40 человек которые будут биться за победу. ) Пожелаем им удачи.
Следить за батлом вы можете на сайте батла http://artem-battlerap.ucoz.ru/load/

По материалам Аrtemol.ru.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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