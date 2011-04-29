19-летнюю жительницу Приморья обвиняют в смерти пятимесячного сына

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Смерть пятимесячного ребенка шокировала жителей села Кремово Михайловского района Приморья. Причиной смерти малыша врачи называют сепсис и дистрофию. Все эти заболевания стали уже дополнением к воспалению легких, которое молодая мама приняла за обычную простуду и даже не подумала обратиться к врачу. В отношении 19-тилетней женщины ведется следствие. Помочь в расследовании дела выехала уполномоченная по правам ребенка Наталья Хворостяная.

Теперь Евгения, так зовут маму малыша, скромно показывает комиссии свою двухкомнатную квартиру. Именно тут она одна воспитывала двоих детей - трехлетнего Диму и полугодовалого Кирилла. О том, что здесь находились малыши, напоминают коляска и немного одежды. В последние минуты жизни младшего сына Евгении рядом не оказалось: "Он у меня прям дома умер. Я утром встала, накормила его и пошла в магазин за хлебом, чтобы старшего покормить. Малого уложила спать. Пришла с магазина, подошла к нему проверить, как он и что он. Увидела, что у него глазки открыты и он не дышит".

Как показало вскрытие, ребёнок умер от двухстороннего воспаления легких и сепсиса. В свои пять месяцев Кирилл весил меньше 4-х килограммов. Службы бывали у этой семьи регулярно. Это не спасло жизнь малыша.

Наталья Хворостяная, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Приморского края: "И медики периодически сюда выезжали, и служба опеки и попечительства, и социальные работники, комиссия по делам несовершенолетних. Семья Евгении была под контролем. В общем-то, службы не до конца пытались, чтобы дети остались с матерью".

Сейчас ведётся уголовное дело. Причинение смерти по неосторожности - такое обвинение выдвинуто против молодой мамы. На старшего сына её уже лишили родительских прав. Когда же заболел младший, к врачам Евгения обращаться не стала: "Потому что колоть его будут там. Я не люблю, когда детей колят. Что там колоть-то?!"

У старшего сына Дмитрия уже новые родители. Приемная мама Наталья просит не показывать ее лица. Их полноценная семья хочет начать новую жизнь: "Мы любим друг друга как родные. Я думаю, ни ему больше никто не нужен, ни мне".

Пока идет следствие, Евгения под подпиской о невыезде. Но уже совсем скоро станет ясно, какое наказание она понесёт.

