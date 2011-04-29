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Posted 29 апреля 2011, 06:53

Published 29 апреля 2011, 06:53

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Директор камчатской компании за гибель рабочего ответил деньгами

29 апреля 2011, 06:53
Сюжет
Происшествие
Он заплатил 1 миллион 680 тысяч рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Камчатском крае в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в нарушении правил техники безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, вынесено постановление о прекращении уголовного дела за примирением сторон.
Следствием и судом установлено, что 30 апреля пошлого года директор принял жителя Бурятии на должность рабочего по обработке рыбы и морепродуктов на рыбоперерабатывающий завод ООО «Лойд Фиш». Не обеспечив безопасность ведения земляных работ на объекте строительства, обвиняемый поручил работнику осуществление деятельности, связанной с производственной опасностью. В результате 17 мая прошлого года на работника, находившегося на дне траншеи и осуществляющего земляные работы, обрушился земляной грунт. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
По результатам рассмотрения уголовного дела мировой судья судебного участка № 27 Камчатского края постановил прекратить уголовное дело в отношении директора рыбоперерабатывающего завода ООО «Лойд Фиш» в связи с примирением сторон. Обвиняемый загладил причинённый потерпевшей вред путем выплаты в счет компенсации материального ущерба и морального вреда денежной суммы в размере 1 миллион 680 тысяч рублей.
Пресс-служба Следственного комитета по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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