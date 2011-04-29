Камчатское ФСБ призывает жителей и гостей края быть бдительными

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В целях обеспечения безопасности проводимых культурно-массовых и спортивных мероприятий в период майских праздников Управление ФСБ России предельно внимательными к подозрительным предметам, оставленным на улице, в транспорте, в магазинах и общественных местах, даже если это игрушки, портмоне, мобильные телефоны.

Следует помнить, что внешние признаки взрывных устройств могут быть не заметны (скрыты под внешней поверхностью, закамуфлированы).

В случае обнаружения таких предметов придерживайтесь следующих рекомендаций:

- на улице - сообщите об этом в милицию по телефонам 02, 27-11-02 или 112;

- в общественном транспорте - опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить, чья это вещь или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю;

- в подъезде дома - опросите жильцов. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в милицию;

- в учреждении (школе, магазине, поликлинике, кафе, клубе и т.п.) - немедленно сообщите о находке сотрудникам администрации.

Где бы ни была обнаружена бесхозная вещь, убедившись, что поблизости нет владельца, сообщите о находке в милицию. Какой бы внешне дорогостоящей и привлекательной не казалась находка, помните, что одно прикосновение к ней может лишить жизни вас и окружающих.

Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте бесхозную вещь и не позволяйте никому делать этого до прибытия специалистов. Зафиксируйте время обнаружения находки. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки и не прикасались к ней. Объясните людям, что вы вызвали милицию. Обязательно дождитесь её прибытия.

В случае, если вы заметили что-то подозрительное, проявите настойчивость в прояснении ситуации, при необходимости привлеките близких и знакомых, соседей.

Сообщить о подозрительных фактах вы также сможете по телефонам доверия: УФСБ России по Камчатскому краю - 41-28-89; УВД по Камчатскому краю – 42-53-53; ГУ МЧС России по Камчатскому краю – 23-99-99.

Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.