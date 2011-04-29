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Posted 28 апреля 2011, 23:23

Published 28 апреля 2011, 23:23

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

На Чукотке откроется сезон летней навигации

28 апреля 2011, 23:23
Свыше 50 тысяч тонн нефтепродуктов будет завезено на Чукотку по северному морскому пути

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - На Чукотке откроется сезон летней навигации.
Государственное унитарное предприятие «Чукотснаб», которое является крупнейшим оптовым поставщиком ГСМ в округ, планирует поставить на Чукотку в навигацию 2011 года 53,5 тысяч тонн дизельного топлива по Северному морскому пути, что составит более 45 процентов от общего объема предполагаемого завоза нефтепродуктов в регион.
Топливо будет доставляться танкерами в сопровождении ледокольных судов по маршруту Мурманск – Певек. Ориентировочное время нахождения судов в пути – 10 суток.
В общей сложности в Чукотский автономный округ в навигацию 2011 года планируется доставить 115,6 тысяч тонн нефтепродуктов, включая 98,1 тысяч тонн дизельного топлива, 3,9 тысяч тонн бензина различных марок, а также 13,6 тысяч тонн авиационного керосина.
До недавнего времени завоз нефтепродуктов на Чукотку осуществлялся исключительно по дальневосточному направлению. С 2009 года по инициативе Правительства Чукотского АО впервые после советского периода начались регулярные поставки топлива по Северному морскому пути, что позволило сократить время доставки нефтепродуктов на Чукотку на 4–6 суток.
Кроме того, как отмечают специалисты Чукотснаба, в дальневосточных портах нередко возникают очереди на погрузке, что ведет к простою судов и соответственно увеличению стоимости фрахта. В Мурманске такого рода проблемы на сегодняшний день отсутствуют.
С предложениями более активно использовать Северный морской путь для доставки грузов в районы Крайнего Севера неоднократно выступал губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. В частности, в ходе участия в международной конференции «Северный морской путь: Стратегия возрождения», прошедшей в Москве в мае 2010 года, глава региона отметил, что использование арктического транспортного коридора является наиболее эффективным и экономически выгодным способом завоза не только топливно-энергетических ресурсов, но и техники, оборудования, промышленных товаров и продовольствия, необходимых для стабильной работы промышленного комплекса, а также жизнеобеспечения людей, проживающих в арктической зоне.
Ольга Киселева,
По материалам Управления информационной политики Чукотского АО

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