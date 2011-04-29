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Posted 29 апреля 2011, 03:19

Published 29 апреля 2011, 03:19

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Приморский детский сад признан одним из лучших в России

29 апреля 2011, 03:19
Дошкольное учреждение победило на двух общероссийских конкурсах

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — Находкинский детский сад №60 отметили на федеральном уровне.
Глава Находки Олег Колядин поздравил с победой на Всероссийском образовательном форуме руководство и воспитанников детского сада № 60. Заслуженная награда получена за программу по оздоровлению и инновационному воспитанию детей.
Уникальный опыт работы с детьми в саду № 60 теперь служит примером не только для дошкольных учреждений Находки. Образовательную программу детского сада отметили в Москве в рамках XV Всероссийского образовательного форума. Учреждение стало победителем сразу в двух конкурсах – «К здоровой семье через детский сад» и «Инновации в образовании». К слову, Находкинский городской округ стал единственным представителем от Дальнего Востока на профессиональном форуме. Делегацию возглавила начальник управления образования администрации города Наталья Бондаренко.
С вернувшимися из столицы победителями встретились глава Находки Олег Колядин и его заместитель Олег Серганов. Ребят и заведующую детсадом Елену Гусеву поздравили с наградой и поблагодарили за проводимую работу. «Приятно знать, что наш находкинский детский сад получил такую высокую оценку. Это заслуга и руководителя, и всего коллектива. Администрация города со своей стороны считает крайне важной работу по оздоровлению и развитию детей, будет в ней всячески помогать», подчеркнул Олег Колядин.
Добавим, что детский сад № 60 уже несколько лет реализует программу по инновационному воспитанию и оздоровлению. В дошкольном учреждении работает оздоровительный центр, где с малышами проводят физиопроцедуры, делают массаж, дают кислородные коктейли, фиточаи, занимаются лечебной физкультурой.
Как рассказала заведующая Елена Гусева, год от года становится совершенней образовательная программа. С ребятами занимаются педагоги дополнительного образования по разным секциям – шахматы, английский язык, рисование, ушу.
В Москве результаты плодотворной работы жюри конкурса лично смогло увидеть и оценить. Ребята провели несколько шахматных турниров, продемонстрировали навыки восточного единоборства ушу. В номинации «Инновации в воспитании» наградой за достижения стала хрустальная «Жемчужина российского образования», - сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

Ольга Киселева

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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