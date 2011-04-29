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Posted 28 апреля 2011, 23:11

Published 28 апреля 2011, 23:11

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Приморского наркомана подвела нервозность

28 апреля 2011, 23:11
Сюжет
Происшествие
При виде полицейских он попытался сбросить сверток с марихуаной

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Полицейские Владивостока раскрыли преступление, связанное с наркотиками.
Около полуночи сотрудники патрульно-постовой службы остановили для досмотра 18-летнего парня, который при виде полицейских начал заметно нервничать и попытался незаметно выбросить небольшой бумажный сверток. Стражи правопорядка пресекли его действия. Содержимое пакета было отправлено на экспертизу, а парень препровожден в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Исследование вещества показало, что оно является высушенной марихуаной. Общий вес наркотика составил около полутора грамм. Задержанный пояснил, что приобрел запрещенное наркотикосодержащее вещество у незнакомого ему мужчины для личного употребления. Сейчас в отношении ранее не судимого жителя города Находка возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Согласно действующему законодательству, ему может грозить до трех лет лишения свободы
Ольга Киселева,
по сообщению пресс-службы УВД по Приморскому краю

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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