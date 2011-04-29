В Еврейской автономии подвели итоги конкурса "Золотая опора"

БИРОБИДЖАН. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Еврейской автономной области подвели итоги традиционного конкурса "Золотая опора". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе филиала ОАО "ДЭК" - Энергосбыт ЕАО.

Цель мероприятия - стимулировать предприятия автономии своевременно и в полном объеме рассчитываться за потребленную электроэнергию. Торжественное подведение итогов 2010 года состоялось в конференц-зале биробиджанского развлекательного центра "Кураж".

В номинации "Сельское хозяйство" обладателем "Золотой опоры" стало КФХ "Еськов" из Ленинского района. В номинации "Малый бизнес" также наградили ООО "Кураж". В номинации "Бюджетные организации" победило управление ЖКХ мэрии Биробиджана, в номинации "Промышленность" фортуна улыбнулась обществу с ограниченной ответственностью "Водоснабжение" из Облучья.

Победителям и всем девяти лауреатам конкурса вручили призы и дипломы от имени ОАО "РАО ЭС Востока" и "Дальневосточной энергетической компании".

Антиприз – "Керосинка" - присужден управляющей компании "ПРО-ТЭЖ-2" из Облученского района.

Руководитель областного Энергосбыта Софья Лопатина надеется, что это послужит уроком для тех, кто забывает рассчитываться за свет, а ряды добросовестных потребителей электроэнергии увеличатся. Как сообщили организаторы, конкурс будет продолжаться.



Виктор Черненко