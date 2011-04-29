БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хинганском заповеднике на волю выпустили 5 выращенных в искусственных условиях журавлей. На днях свободу получили еще 6 птиц. За тем, как «краснокнижники» адаптируются, все лето будут наблюдать сотрудники станции реинтродукции, рассказывает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Птенец даурского журавля с именем греческой богини Аэдона еще две недели назад была яйцом в инкубаторе. Теперь уверенно держится на длинных ногах, весит больше четверти килограмма и по первому зову бежит на обед. Уже через год Аэдона отправится на свободу. В отличие от своих родителей. Местным старожилам длительные перелеты уже не по силам. Сегодня крылатые обитатели питомника в недоумении: почему у вольеров так много незнакомых людей и зачем их сородичей ловят, пеленают, взвешивают и укладывают в ряд. «Так более удобно для перевозки, чем с веревками, – поясняет зоотехник Анна Владыкина. – Полностью фиксируем птицу, она более спокойно доезжает». Пункт назначения – озеро Клюшинское. Для обездвиженных птиц 30-тикилометровая дорога оборачивается стрессом. Оттого и свобода им кажется такой уж привлекательной. «Курс молодого птенца» уже проходили – прошлым летом. Трехсотграммовых малышей выживать в дикой природе учили зоотехники. Роль журавлиных родителей они давно освоили на «отлично». За последние 10 лет в Хинганском заповеднике поставили на крыло более 130-ти птенцов-«краснокнижников». «На уровне инстинкта даже маленький птенчик уже потягивается, машет крылышками, – рассказывает зооинженер Наталья Вершинина. – В основном, птенцы взлетают, когда сильный ветер. Приходится показывать. Мы бежим, зовем их за собой, и частенько первые метры он пролетают за нами». Эти места по весне облюбовывают японские и даурские журавли, дальневосточные аисты. В прошлом году здесь насчитали свыше 100 пар редких птиц. Покидают наши края они уже в увеличенном составе. «Аисты прилетают в конце марта, а уже в апреле сидят на гнездах, – говорит научный сотрудник Хинганского заповедника Михаил Парилов. – А журавли растянуто, в зависимости от того, когда конкретная пара журавлей прилетает. То есть, могут сейчас начать гнездиться, могут попозже. Так же как у людей, не все одновременно детей заводят». Быть или не быть птицей вольной – покажет первый месяц свободной жизни. Потомства от молодняка в этом году, конечно, никто не ждет, научились бы обороняться и находить пищу. Тогда билет в журавлиную стаю и, соответственно, на юга, обеспечен. Как ни странно, но именно человек для этой «молодежи» сегодня представляет основную опасность. Люди, встречая птиц в дикой природе, из лучших побуждений пытаются подкормить. Тем самым лишают их возможности научиться добывать корм самостоятельно. Журавли становятся ручными. И вместо зимовки в Китае или Корее они снова оказываются в вольере. Так случилось в прошлом году. Трех журавлей приручили пограничники. А осенью позвонили на станцию реинтродукции. Зоотехникам пришлось еще год содержать у себя взрослых птиц.