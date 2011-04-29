В Приморье созданы 2 тысячи новых рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА -С начала года на территории края создано 2 354 новых рабочих места. Это на 18,3 процента больше аналогичного периода 2010 года.

Основным механизмом реализации государственной политики занятости населения в крае, по-прежнему, остается создание новых рабочих мест. Это – действенная мера повышения качества жизни приморцев. Новые, экономически эффективные рабочие места способствуют снижению уровня бедности в крае, обеспечивают стабильную занятость, достойный уровень оплаты труда.

Как сообщили в краевом управлении по труду, наибольшее количество новых рабочих мест – 1 387 - появилось в строительстве, из них 1092 – на стройках саммита АТЭС-2012. Также лидируют такие отрасли, как оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (322 рабочих места), сфера предоставления прочих коммунальных, персональных и социальных услуг населению (187 рабочих мест), обрабатывающее производство (140 рабочих мест).

Продолжают создаваться новые рабочие места в гостиницах и ресторанах (67), в сельскохозяйственном производстве (63), в физкультуре и спорте (35), на транспорте и в связи (29), в бюджетной сфере (27), в туристической деятельности (11).

Более 500 новых вакансий приходится на сферу малого и среднего предпринимательства.

Активная работа по развитию системы экономически эффективных рабочих мест проводится в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, ЗАТО Фокино, а также Анучинском, Михайловском, Надеждинском и Чугуевском районах.

Всего в 2011 году планируется создать 3858 новых рабочих мест.

Мария Ясенкова,

По материалам пресс-службы краевой администрации