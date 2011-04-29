Во Владивостоке состоялось вручение VII Бизнес-премии края

Как отметила исполнительный директор VII Бизнес-Премии, сам конкурс стал примером частно-государственного партнерства и без поддержки самих деловых кругов высокий статус Премии был бы не достижим. Вот уже 7 лет ее поддерживают бессменные Партнеры – это "Группа Альянс" и Акционерный коммерческий банк "Росбанк". В этом году к партнерам Премии присоединилась Ассоциация добытчиков минтая, а генеральными спонсорами мероприятия стали ООО «Восток-Инвест-сталь» (эта компания сама в прошлом году была лауреатом Бизнес-Премии), компании «Милленниум» и «Авторитет-авто», официальный дилер «Nissan». Спонсорскую поддержку оказали «Росгосстрах», Группа компаний «Транзит-ДВ» и компания «Инталев-Дальний Восток». А постоянным информационным партнером Премии вновь было ПТР.