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Posted 29 апреля 2011, 02:18

Published 29 апреля 2011, 02:18

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Во Владивостоке состоялось вручение VII Бизнес-премии края

29 апреля 2011, 02:18
Звание лучшего "Молодого предпринимателя года" заняла Алена Березина из поселка Булага-Фадеево

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 27 апреля состоялась Торжественная церемония награждения победителей VII Бизнес-Премии Приморского края, организаторами которой уже 7-й год являют Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог».
Экономика, бизнес должны работать на благо людей, отметил в своем приветствии к
участникам конкурса Александр Костенко, первый вице-губернатор Приморского края.
В этом суть номинации "Социальная ответственность бизнеса". Это звание по праву завоевало ОАО «Владхлеб», а лауреатами стали ОАО «Владморторгпорт», ОАО «Наш дом - Приморье» и ООО «Никольск».Лауреатами звания «Компания года- 2010» стали ОАО «Приморский кондитер» и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

Номинация "Развивающийся бизнес" учреждена для среднего бизнеса, для тех компаний, кто начинал с малого, выбрал правильную стратегию и сегодня стремительно развивается. Таких в Приморье немало. Но победитель один – ООО «Молочные продукты» (ХК «Зеленые листья»). Лауреатами стали дебютанты Премии ООО «Далта-Восток-1», и ООО «ПортТелеком».

Лучшим "Менеджером года в Приморском крае – 2010" впервые в 7-летней истории конкурса стала женщина – Марина Ломакина, генеральный директор ОАО «Наш дом - Приморье». Лауреатами Краевой Премии признаны Андрей Брик Андрей, руководитель Приморского филиала «Почта России», Виктор Гребнев, генеральный директор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» и вновь удостоен звание лауреата победитель прошлого конкурса Вячеслав Перцев, генеральный директор ОАО «Владморторгпорт».

В рамках Торжественной церемонии подведения итогов большой Бизнес-Премии были награждены представители самого массового сектора экономики края, победившие в краевом конкурсе «Предприниматель года-2010». В номинации «Лучшее предприятие в сфере производства продукции промышленного назначения» диплома победителя удостоено ООО «Гефест» (Красноармейский район), а лучшим предприятием в сфере информационных технологий и связи» стало ОАО «Телекоммуникации СЭЗ» из Находки. В номинации «Успешный старт» победило ООО «Примполимер» из Артема. Пример Алены Березиной из пос. Булага-Фадеево сегодня воодушевит многих: она – «Лучший молодой предприниматель года».

Как отметила исполнительный директор VII Бизнес-Премии, сам конкурс стал примером частно-государственного партнерства и без поддержки самих деловых кругов высокий статус Премии был бы не достижим. Вот уже 7 лет ее поддерживают бессменные Партнеры – это "Группа Альянс" и Акционерный коммерческий банк "Росбанк". В этом году к партнерам Премии присоединилась Ассоциация добытчиков минтая, а генеральными спонсорами мероприятия стали ООО «Восток-Инвест-сталь» (эта компания сама в прошлом году была лауреатом Бизнес-Премии), компании «Милленниум» и «Авторитет-авто», официальный дилер «Nissan». Спонсорскую поддержку оказали «Росгосстрах», Группа компаний «Транзит-ДВ» и компания «Инталев-Дальний Восток». А постоянным информационным партнером Премии вновь было ПТР.

Оргкомитет Краевой Бизнес-Премии.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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