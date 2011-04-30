vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2011, 21:16

Published 29 апреля 2011, 21:16

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Открытый урок "Развитие парламентаризма в России" прошел в школе № 16 Комсомольска

29 апреля 2011, 21:16
Проводил его депутат Законодательной думы Хабаровского края, член фракции "Единая Россия" Андрей Климов

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 30 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В комсомольской школе № 16 прошел открытый урок на тему «Развитие парламентаризма в России», посвященный 105-летию со дня начала работы первой Государственной Думы в России. Проводил его депутат Законодательной думы Хабаровского края, член фракции «Единая Россия» Андрей Климов, передает РИА «Восток-Медиа».
Также в разговоре приняли участие руководитель комсомольского отделения партии «Единая Россия» Евгений Колоколов, начальник бюро по работе с учебными заведениями ОАО «КнААПО» Лариса Волкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Светлана Гришутина и учитель истории и обществознания школы № 16 Елена Смирнова.
На открытом уроке присутствовали более 30 учеников старших классов школы № 16. В начале занятия старшеклассники познакомились с историческими аспектами развития парламентаризма в нашей стране и периодом становления парламентаризма в России новейшего времени. Затем они представили презентации своих работ. В докладах ребята рассказывали об опыте деятельности Государственной Думы в начале XX века, историческом опыте парламентаризма в период перестройки и его становлении в Российской Федерации в 90-е годы и в начале XXI века, избирательной системе в РФ. Также в выступлениях были затронуты такие актуальные проблемы современности как коррупция, защита прав детей, законодательные основы культуры и образования в России. Доклады участников плавно перетекали в обсуждение, учащиеся и приглашенные гости задавали вопросы. В общем итоге, участники открытого урока пришли к единому мнению о значимости парламентаризма в современном обществе.
Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Колоколов поблагодарил старшеклассников за глубокие, содержательные выступления. «Приятно видеть, что молодое поколение проявляет активный интерес к общественной и политической жизни страны», - сказал он.
Депутат Законодательной думы Хабаровского края, член фракции «Единая Россия» Андрей Климов также поблагодарил ребят за участие в открытом уроке: «Думаю, вы получили сегодня немало необходимых и полезных знаний о деятельности российских парламентариев. Такие знания особенно полезны для старшеклассников, которые завтра будут входить в большую жизнь, на деле познавать, что такое парламентаризм, законодательная и исполнительная власть». «Надеюсь, что полученные знания помогут вам стать ответственными гражданами России. Ведь именно вы, сегодняшние школьники, будете определять будущее нашего города, региона и всей страны» - добавил он.
По окончании урока все выступающие были награждены. Дипломы и памятные подарки получили ученики школы № 16 Маргарита Цуканова, Владлен Меньшов, Олеся Одайкина, Анастасия Мокринская, Екатерина Жужгова, Елизавета Татаринова, Алёна Гостевская. Особенно Андрей Климов отметил выступления Жужковой Екатерины, Анастасии Мокринской и Маргариты Цукановой, которым вручил на память подарочные книги.

По сообщению пресс-центра ОАО «КнААПО»

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика