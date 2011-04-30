Открытый урок "Развитие парламентаризма в России" прошел в школе № 16 Комсомольска

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 30 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В комсомольской школе № 16 прошел открытый урок на тему «Развитие парламентаризма в России», посвященный 105-летию со дня начала работы первой Государственной Думы в России. Проводил его депутат Законодательной думы Хабаровского края, член фракции «Единая Россия» Андрей Климов, передает РИА «Восток-Медиа».

Также в разговоре приняли участие руководитель комсомольского отделения партии «Единая Россия» Евгений Колоколов, начальник бюро по работе с учебными заведениями ОАО «КнААПО» Лариса Волкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Светлана Гришутина и учитель истории и обществознания школы № 16 Елена Смирнова.

На открытом уроке присутствовали более 30 учеников старших классов школы № 16. В начале занятия старшеклассники познакомились с историческими аспектами развития парламентаризма в нашей стране и периодом становления парламентаризма в России новейшего времени. Затем они представили презентации своих работ. В докладах ребята рассказывали об опыте деятельности Государственной Думы в начале XX века, историческом опыте парламентаризма в период перестройки и его становлении в Российской Федерации в 90-е годы и в начале XXI века, избирательной системе в РФ. Также в выступлениях были затронуты такие актуальные проблемы современности как коррупция, защита прав детей, законодательные основы культуры и образования в России. Доклады участников плавно перетекали в обсуждение, учащиеся и приглашенные гости задавали вопросы. В общем итоге, участники открытого урока пришли к единому мнению о значимости парламентаризма в современном обществе.

Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Колоколов поблагодарил старшеклассников за глубокие, содержательные выступления. «Приятно видеть, что молодое поколение проявляет активный интерес к общественной и политической жизни страны», - сказал он.

Депутат Законодательной думы Хабаровского края, член фракции «Единая Россия» Андрей Климов также поблагодарил ребят за участие в открытом уроке: «Думаю, вы получили сегодня немало необходимых и полезных знаний о деятельности российских парламентариев. Такие знания особенно полезны для старшеклассников, которые завтра будут входить в большую жизнь, на деле познавать, что такое парламентаризм, законодательная и исполнительная власть». «Надеюсь, что полученные знания помогут вам стать ответственными гражданами России. Ведь именно вы, сегодняшние школьники, будете определять будущее нашего города, региона и всей страны» - добавил он.

По окончании урока все выступающие были награждены. Дипломы и памятные подарки получили ученики школы № 16 Маргарита Цуканова, Владлен Меньшов, Олеся Одайкина, Анастасия Мокринская, Екатерина Жужгова, Елизавета Татаринова, Алёна Гостевская. Особенно Андрей Климов отметил выступления Жужковой Екатерины, Анастасии Мокринской и Маргариты Цукановой, которым вручил на память подарочные книги.