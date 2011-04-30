Приморские гаишники снова взялись за тонировку автомобилей

ВЛАДИВОСТОК. 30 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Приморья выявили больше 3,5 тысячи машин с недопустимой тонировкой.

С 23 сентября 2010 года вступили в силу изменения в статью 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части, касающейся повышения ответственности водителей за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе, покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Административный штраф за это нарушение составляет 500 рублей.

Небольшая по нынешним временам сумма штрафа и лояльность инспекторов ГИБДД к правонарушителям, автомобили которых затонированы сверх всякой меры, сформировали паранормальную ситуацию: по дорогам Приморья передвигаются десятки тысяч машин, светопропускная способность стекол у которых практически равна нулю.

И хорошо, если бы такая защита от солнечного света была вызвана светобоязнью. Но нет, почти черная тонировка стала своеобразным китчем – чем чернее стекла – тем «круче» гражданин, находящийся за рулем. Во внимание не принимается даже то, что львиная доля тонировки исполнена не на заводе – изготовителе, а «наляпана» кустарным способом в ближайшем автомастерской. Качество у такого сервиса – соответствующее и ратовать за безопасность поездки в такой машине – значит уповать на теорию вероятности: повезет – не повезет.

Для того, чтобы в корне переломить правосознание водителей, внушить любителям кромешной тьмы в салоне, что увлечение чрезмерной тонировкой становится поводом для возникновения аварийных ситуаций на дороге, Госавтоинспекция Приморского края применяет санкции в отношении хозяев автомобилей, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Ежедневно инспекторы ДПС ГИБДД на территории края выявляют около 300 нарушений ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Так, за период с 15 по 27 апреля текущего года было выявлено 3 540 нарушителей. Тонировка была снята у 1 160 автомашин.

Согласно перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства РФ № 127 от 21.02.2002, запрещается эксплуатация автотранспортных средств, у которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (п.7.3 Перечня).

В примечании к этому пункту указывается, что на верхней части ветрового стекла автомобилей могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

Пункт 2.2.4 ГОСТа 5727-88 «Стекло, безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия» содержит указание, что светопропускание ветровых стекол автотранспорта должно быть не менее 75 процентов, светопропускание стекол, не являющихся ветровыми (боковые стекла) - не менее 70 процентов, светопропускание прочих неветровых стекол (со стороны задних пассажирских сидений) не нормируется.

Таким образом, если стекла вашего автомобиля не соответствуют указанным нормативам, то вы можете быть подвергнуты наказанию, предусмотренному частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 500 рублей. При этом назначение административного наказания не освобождает водителя от исполнения обязанности (снятие пленки), за неисполнение которой было назначено данное административное наказание. В соответствии с пунктом №145 Административного регламента МВД РФ от 2 марта 2009 года «Исполнение государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения» при возбуждении дела об административном правонарушении сотрудником Госавтоинспекции предлагается водителю прекратить движение до устранения соответствующих неисправностей. При этом стоянка транспортного средства не должна создавать угрозу безопасности дорожного движения.

Совсем недавно Дмитрий Медведев подписал закон, который вносит изменения в КоАП. Согласно поправкам, с 1 июля 2012 года за управление автомобилем с тонировкой, помимо штрафа в размере 500 рублей, предусмотрено снятие государственных регистрационных знаков. При этом следует иметь в виду, что номера снимаются до устранения причины запрещения эксплуатации, то есть до снятия тонировки. Если водитель снимет тонировку на месте, тогда у инспектора ДПС не будет необходимости снимать с автомобиля номера. Однако если водитель хочет снять тонировочную пленку в автосервисе – пожалуйста, в течение одних суток после снятия номеров он имеет право ехать на данном автомобиле к месту устранения причины запрещения эксплуатации, то есть в автосервис. Как только он снимет тонировку, госномера незамедлительно будут ему возвращены.

Стоит отметить: руководитель полиции Приморья Андрей Николаев, сразу же после вступления в силу поправок в административное законодательство, ограничивающих уровень затемнённости стекол в автомобиле, отдал приказ о растонировании служебного автотранспорта. Первым авто, лишившимся тонировки, стала машина генерал-майора Николаева. С осени прошлого года со всех транспортных средств автохозяйства УВД, в том числе, и оперативных, защитная пленка снята.

Пресс–служба УВД по Приморскому краю

Фото пресс–службы УВД по Приморскому краю

