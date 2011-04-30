Сахалин может погрузиться по тьму?

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 30 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – На первой теплоэлектроцентрали Южно-Сахалинска остановлен один из турбогенераторов станции. Как сообщает сахалинское информационное агентство Sach.com, вывести его из эксплуатации в канун майских праздников потребовалось из-за серьезной поломки в системе охлаждения и балансировки ротора турбины.

В вязи с этим островные энергетики предупреждают население о возможных перебоях с подачей электроэнергии. Особенно это касается так называемого вечернего максимума нагрузок (20:00-22:30). Объясняется это тем, что ремонт на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, внеплановый. Из-за того, что одну турбину пришлось остановить, возник дефицит мощности. А структура изолированной энергосистемы Сахалина такова, что восполнить недостаток электричества просто неоткуда. До 3 мая, сколько продлится ремонт на электростанции, жителей острова просят потерпеть и не паниковать, в случае если в островной столице все же начнутся веерные отключения. Обещано, что продолжительность возможных отключений не превысит одного часа в сутки.

Полностью исключить повторение подобной ситуации станет возможно после того, как будут введены в эксплуатацию 4-й и 5-й энергоблоки ТЭЦ-1 Южно-Сахалинска.